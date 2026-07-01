Como una película de narcos: sorprendieron a varias personas fraccionando droga durante allanamientos en Concordia

Una investigación que comenzó por un hecho de robo derivó en un importante operativo policial que permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas en Concordia. Durante uno de los allanamientos, los efectivos sorprendieron a varias personas mientras fraccionaban estupefacientes para su comercialización, en una escena que recordó a las imágenes de las organizaciones narco.

Los procedimientos se realizaron en la tarde de este martes y estuvieron a cargo de personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, en domicilios ubicados en jurisdicción de las comisarías Séptima y Tercera.

Droga, dinero y elementos para el narcomenudeo

Como resultado de los allanamientos, los uniformados secuestraron 50 envoltorios con estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Además, recuperaron distintos objetos que habían sido denunciados como robados y que formaban parte de la investigación inicial.

Los sorprendieron mientras preparaban la droga

Uno de los procedimientos más relevantes se desarrolló en el barrio Villa Busti, donde los efectivos ingresaron a una vivienda y encontraron a varias personas en pleno proceso de fraccionamiento de estupefacientes, presuntamente destinados a la venta al menudeo.

La situación motivó la inmediata intervención de la Justicia y el secuestro de todos los elementos hallados en el lugar.

Derribaron un presunto búnker

En el marco del mismo operativo, la Policía también procedió al derrumbe de una casilla que, según la investigación, era utilizada como búnker para la comercialización de drogas, buscando impedir que el lugar continúe siendo utilizado para actividades ilícitas.

Cuatro detenidos

Como saldo del operativo fueron detenidas cuatro personas, dos hombres de 69 y 18 años y dos mujeres de 39 y 21 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición de las fiscales Julia Rivoira y Natalia Conti, los cuatro fueron imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen otras personas involucradas en la actividad delictiva y establecer el alcance de la presunta red de distribución de drogas que operaba en ese sector de la ciudad.

Con informacion policia de Concordia

Redaccion de 7Paginas