Comparsa Emperatriz en el desfile del 25 de Mayo: cultura y fervor patrio en las calles de Concordia

La heptacampeona y máxima ganadora de la historia del Carnaval de Concordia se presentó con una nutrida comitiva de 80 integrantes, quienes representaron con orgullo los tres rubros de la institución.

Figuras destacadas y alegorías criollas

El paso de la delegación estuvo cargado de simbolismo institucional y nacional. Las enseñas patrias fueron portadas por figuras emblemáticas de la comparsa:

Bandera Argentina: Escoltada por Emilce Cristina, reconocida como la figura más ganadora de la historia del carnaval local.

Bandera de Entre Ríos: Portada por Brian Palacios.

Bandera de Concordia: Llevada por Patricia Micheloud.

Los abanderados desfilaron bajo una caracterización alusiva al Escudo Nacional, mientras que los portaestandartes y cordoneras vistieron trajes inspirados en los históricos Granaderos. Por su parte, el «semillero» de la institución —las integrantes más pequeñas— personificó a coloridas escarapelas, seguidas por la escuadra de ballet que aportó su danza caracterizada de gauchos.

El recorrido contó además con la presencia de la corte real de la comparsa, integrada por Camila Seco, Néstor Gómez y la reina de la institución, Daniela Ballester. El bloque de cierre estuvo compuesto por colaboradores luciendo su tradicional saco blanco, acompañados durante todo el trayecto por el presidente de la entidad, Eduardo Cristina.

El aplauso para «El Viaje del Sol» y las raíces argentinas

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue el paso de una imponente carroza alegórica decorada con bombos, gauchos y guitarras, diseñada especialmente para homenajear a la cultura criolla.

Aprovechando la temática que defendieron en la última edición del carnaval, “El Viaje del Sol”, la comparsa adaptó el concepto para trazar un paralelismo directo con el Sol de Mayo que corona el centro de la bandera nacional, logrando una puesta en escena que fue ovacionada por las familias concordienses que colmaron la avenida.

Veinte años de compromiso social y comunitario

Desde la comisión directiva expresaron su profunda emoción por este debut en las fechas patrias de la ciudad, señalando que la experiencia fortalece el vínculo afectivo entre Emperatriz y los vecinos, reafirmando su rol como entidad civil más allá del corsódromo.

En ese sentido, recordaron que la comparsa mantiene un trabajo social sostenido desde hace 20 años en la localidad, colaborando de forma activa y prestando su apoyo a organizaciones e instituciones clave de la comunidad como Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), Inmigrantes Unidos, LALCEC, así como a diversos establecimientos educativos de nivel primario y secundario.

Con información de prensa Comparsa Emperatriz

Redaccion de 7Paginas