Comparsa Emperatriz presentará sus Figuras 2026 con una gran fiesta abierta al público

El evento, según supo 7Paginas, tendrá lugar en el local de BONZO Costanera, ubicado frente a la rotonda de ingreso a playa Los Sauces, y contará con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a ser parte de una noche especial cargada de música, color y espíritu carnavalero.

Desde la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz informaron que durante la velada se llevará a cabo la presentación de las Figuras 2026, la elección de los Reyes de la Institución, y un show en vivo de “Armonía Emperadora”, además de la participación de artistas locales y la destacada presencia de la Batería TNT, tricampeona del carnaval de Concordia.

Cabe recordar que en una primera instancia de presentación de figuras, Emperatriz contó con la presencia estelar de Bellinha Delfim, pasista internacional de Río de Janeiro y musa de la escuela Unidos do Viradouro. En aquella oportunidad también se presentaron la nueva Reina de Comparsa, la Reina de Batería y los Pasistas 2026, anticipando el alto nivel artístico que tendrá la agrupación en la próxima edición del carnaval.

La cita está prevista para las 21.30 horas y la conducción estará a cargo de Joaquín Meyer, actual Rey de la Institución, junto a Pelusa Araya, histórico presentador de los carnavales concordienses.

Durante la noche habrá servicio de cantina, y se dispondrá de mesas y sillas, las cuales podrán adquirirse de manera anticipada, para quienes deseen disfrutar del espectáculo con mayor comodidad.