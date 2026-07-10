Compromiso por Concordia ejerció su derecho a réplica y aclaró su identidad política

En el comunicado, la agrupación señala que, si bien el autor del artículo sostiene que Compromiso por Concordia «hoy se posiciona como el contrincante más serio de la gestión local, habiéndose apoderado de la agenda opositora y desplazado al PJ del primer lugar del debate», también realiza caracterizaciones que consideran inexactas y que, según expresan, pueden inducir a confusión.

Uno de los principales puntos del comunicado cuestiona la definición de «proto-peronista» utilizada en el artículo.

Desde Compromiso por Concordia sostienen que el término es incorrecto, ya que «proto» significa originario o precursor, y remarcan que el espacio no pretende ser el origen de ningún movimiento político.

«Somos un partido vecinal, nacido en Concordia, para Concordia y con un único compromiso: el futuro de nuestra ciudad», expresa el documento.

Asimismo, destacan que el partido está conformado por vecinos provenientes de distintas experiencias políticas y sociales.

«Algunos provienen del peronismo, otros del radicalismo, otros del vecinalismo y muchos nunca militaron en ningún partido político. Esa diversidad constituye una fortaleza porque nos permite construir una propuesta basada en las ideas y no en las viejas pertenencias partidarias», sostienen.

Niegan haber integrado gobiernos provinciales anteriores

Otro de los puntos abordados en la réplica hace referencia a una afirmación publicada en el artículo original sobre supuestos vínculos con anteriores administraciones provinciales.

En ese sentido, el espacio político afirma que «ninguno de los dirigentes de Compromiso por Concordia formó parte de los gobiernos de Sergio Urribarri ni de Gustavo Bordet», calificando esa información como falsa.

En el comunicado, Compromiso por Concordia explica que nació como respuesta al alejamiento de muchos ciudadanos respecto de los partidos tradicionales.

Según indican, consideran que la falta de renovación dirigencial y la permanencia de los mismos referentes durante décadas contribuyeron al distanciamiento de la sociedad con la política.

Por ese motivo, aseguran impulsar una forma distinta de participación, basada en propuestas, planificación y trabajo técnico.

El espacio señala que actualmente trabaja con una mesa técnica integrada por profesionales de distintas disciplinas, elaborando proyectos vinculados al desarrollo de Concordia.

Entre los ejes mencionados figuran el turismo, la producción, el Parque Industrial, la logística, el aeropuerto, la economía del conocimiento y el fortalecimiento del empleo.

Además, informan que elaboran un Plan Estratégico de Gobierno con participación de vecinos, instituciones y sectores productivos, que será presentado como una propuesta para el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

Finalmente, Compromiso por Concordia sostiene que el principal desafío de la política no pasa únicamente por formular buenas propuestas, sino también por ejecutarlas correctamente.

«La experiencia demuestra que políticas que podrían ser positivas terminan fracasando cuando se gestionan sin planificación, sin capacidad técnica y sin transparencia», expresa el documento.

El comunicado concluye señalando que el espacio político «no nació para defender una identidad partidaria del pasado, sino para construir el futuro de Concordia», reafirmando que ese es el objetivo central de su participación en la vida política local.