Compromiso por Concordia fija posición sobre el proyecto de eliminación de entes autárquicos

Compromiso por Concordia es un espacio nuevo, constructivo y abierto al diálogo institucional

Compromiso por Concordia es un partido político local recientemente constituido, con una visión centrada exclusivamente en el presente y el futuro de nuestra ciudad, y con la vocación de construir una alternativa seria de gobierno hacia el año 2027.

Desde su conformación, nuestro espacio no ha asumido ni tendrá tampoco una postura de confrontación con la actual gestión municipal, ni ha promovido ataques personales contra el señor Intendente ni contra sus funcionarios. Por el contrario, siempre hemos sostenido una actitud respetuosa, institucional y constructiva, convencidos de que a Concordia le irá mejor si a su gobierno le va bien.

En ese marco, nuestras primeras acciones públicas han estado orientadas a elaborar y acercar propuestas concretas de políticas públicas, como ocurrió con la iniciativa vinculada a la Carta Orgánica Municipal, oportunamente presentada al Departamento Ejecutivo para su evaluación. Ese es el perfil que elegimos: una fuerza política seria, propositiva, de consenso y de diálogo, que busca aportar ideas para mejorar la ciudad, no profundizar divisiones estériles.

El partido Compromiso por Concordia no solicitó la Banca del Pueblo

Queremos dejar expresamente aclarado que Compromiso por Concordia, como partido político, no ha solicitado ni presentado pedido alguno de uso de la Banca del Pueblo ante el Honorable Concejo Deliberante de Concordia.

Ello no sólo surge de los hechos, sino también del conocimiento y respeto que nuestro espacio tiene de la normativa vigente, la cual contempla ese instituto para personas físicas y organizaciones de la sociedad civil, no para partidos políticos.

En consecuencia, cualquier versión que pretenda instalar que nuestro partido recurrió a un supuesto “ardid” o “simulación” carece absolutamente de sustento.

Por lo tanto, desmentimos de manera categórica toda afirmación que atribuya a Compromiso por Concordia la presentación formal de ese pedido.

La solicitud fue realizada por tres profesionales en forma personal, aunque cuenten con el acompañamiento político del partido

La presentación del pedido de uso de la Banca del Pueblo fue realizada por tres profesionales de la ciudad, en carácter personal e individual, quienes suscribieron la nota respectiva a título propio, constituyeron sus domicilios particulares y acompañaron los avales ciudadanos exigidos por la normativa en favor de sus personas, no del partido.

Esos tres profesionales son afiliados a Compromiso por Concordia, y ello no constituye irregularidad alguna ni desnaturaliza el carácter personal de la presentación realizada. Muy por el contrario, se trata del ejercicio pleno de derechos cívicos por parte de ciudadanos que, además de integrar un espacio político, decidieron impulsar una propuesta concreta para el mejoramiento institucional del Municipio.

En este punto, corresponde señalar además que la normativa aplicable no impide que una persona física afiliada a un partido político solicite el uso de la Banca del Pueblo; lo que no contempla es la presentación institucional por parte de un partido político como tal. Por ello, no existe incompatibilidad alguna entre la afiliación partidaria de los presentantes y el ejercicio personal del derecho previsto en la ordenanza.

Como partido, sí hemos expresado nuestro aval político e institucional a esa iniciativa, porque entendemos que toda propuesta seria, fundada y orientada a optimizar el funcionamiento del Estado local merece ser debatida. En este caso, además, existe coincidencia con una visión que nuestro espacio ha sostenido públicamente: los entes autárquicos deben justificarse no sólo por su finalidad, sino también por su capacidad real de sostenerse financiera y operativamente. Cuando ello no ocurre, es legítimo y necesario abrir el debate sobre su reorganización o integración a la administración central.

Apoyar políticamente una propuesta no equivale a haberla presentado institucionalmente, y resulta importante no confundir deliberadamente ambos planos.

Rechazamos las descalificaciones y ratificamos la necesidad de debatir con respeto

Finalmente, desde Compromiso por Concordia expresamos nuestro rechazo a las descalificaciones públicas formuladas por el concejal Felipe Sastre respecto de los tres profesionales que realizaron esta presentación.

En democracia, la diferencia de opiniones forma parte natural de la vida institucional. Lo que no contribuye al fortalecimiento de las instituciones es reemplazar el debate de ideas por agravios, sospechas infundadas o intentos de deslegitimar a ciudadanos por su pertenencia política.

Quienes presentaron esta iniciativa lo hicieron de manera pública, transparente y dentro de los mecanismos previstos por la normativa vigente.

Se podrá coincidir o no con el contenido del proyecto; se podrá discutir, corregir, mejorar o incluso rechazar. Pero lo que no corresponde es desacreditar a vecinos y profesionales que han actuado dentro de la legalidad y con voluntad de aportar una propuesta para la ciudad.

En ese sentido, corresponde recordar que, si se han cumplido los requisitos exigidos por la ordenanza que regula la Banca del Pueblo, el Honorable Concejo Deliberante tiene la obligación institucional de dar curso al planteo y permitir su tratamiento, sin forzar interpretaciones que confundan deliberadamente la condición de afiliados políticos de los presentantes con una supuesta presentación partidaria que, en los hechos, no existió.

De lo contrario se estaría desnaturalizando el espíritu del instituto de participación ciudadana previsto por la normativa vigente, sino también apartarse injustificadamente de una ordenanza que debe ser respetada y aplicada por las propias autoridades encargadas de hacerla cumplir.

Desde nuestro espacio seguiremos defendiendo una política basada en el respeto, la institucionalidad, el diálogo y la discusión seria de los proyectos, porque estamos convencidos de que Concordia necesita más participación ciudadana y más debate responsable, no menos.

Firman:

Secretaría: Lic. Silvia María Hilda Adri

Apoderado: Dr. Carlos Alberto Ruiz Díaz

Dra. Victoria Gallo