Con 17 medallas, los deportistas entrerrianos se destacan en Juegos de Alto Rendimiento en Rosario

Las actividades en Rosario se iniciaron este martes 9 de septiembre y continuarán hasta el domingo. La apertura estuvo a cargo del intendente Pablo Javkin, quien declaró oficialmente inaugurados los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, durante una ceremonia que se desarrolló en el Parque Independencia.

Los Juegos son organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino y abarcan 450 disciplinas. Participan alrededor de 3.000 atletas de distintas disciplinas, 600 jueces y 700 entrenadores.

Jadar 2025 es considerado el máximo evento multideportivo de Argentina y se disputará cada cuatro años. Un evento federal que cuenta con la participación de los mejores atletas de cada una de las provincias.

Algunos de los entrerrianos que han obtenido medallas son:

-Tenis de mesa: Agustín Asmu (equipo mixto, individual, equipo masculino).

-Canotaje: Bautista Itria (1.000 m masculino), Magdalena Garro (500 m y 200 m femenino) y Baltazar Itria (200 m masculino).

-Beach Voley Femenino: Juana Jacob, Micaela Blanc.

-Boxeo: Alán Godoy (masculino), Sofía Palacio (femenino).

-Bádminton: Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale (dobles mixto e individual femenino).

Desde la delegación entrerriana se destacó la labor de los atletas y se remarcó que concurrieron “sin apoyo de la provincia y con aportes de federaciones deportivas de distintos lugares de Entre Ríos y gracias al esfuerzo económico propio y de los clubes”.

Por Antonio Bachbann