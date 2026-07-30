Con amplio respaldo, el Concejo Deliberante aprobó beneficios fiscales para damnificados por el temporal y prorrogó la moratoria

La sesión fue presidida por la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza y contó con la presencia de once concejales.

Uno de los temas centrales fue la ratificación del Decreto Municipal Nº 659/26, mediante el cual se creó un Régimen Excepcional de Beneficios Tributarios destinado a los comercios, pymes y establecimientos productivos que sufrieron daños materiales durante el fuerte temporal registrado el 18 de julio.

La normativa establece una exención total del pago de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria para los contribuyentes alcanzados por la medida.

Al referirse a la iniciativa, la presidenta del Concejo destacó que se trata de «un beneficio fiscal muy importante que van a tener las empresas y los comerciantes para poder recuperarse de las pérdidas dentro del plazo fijado por la reglamentación».

Durante la sesión también se reconoció el trabajo que continúan realizando las distintas áreas operativas del municipio en la asistencia a los barrios más afectados por el fenómeno climático.

Otro de los proyectos aprobados fue la prórroga de la Ordenanza Nº 38.807, que amplía hasta el 30 de diciembre de 2026 el plazo para adherirse al régimen de regularización de deudas municipales.

La moratoria permite acceder a importantes reducciones de intereses en obligaciones correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria, Tasa de Servicios Sanitarios, Contribución por Mejoras y multas del Juzgado de Faltas.

Reta de Urquiza remarcó especialmente el impacto que tendrá para muchas familias.

«En el caso de la tasa de servicios sanitarios existe un recargo por mora que representa un monto considerable. Al acceder a esta regularización, ese recargo se elimina por completo, lo que genera además un alivio en la facturación futura de los servicios», explicó.

Ademas, el Concejo también sancionó una ordenanza de regularización dominial que permitirá destrabar la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio La Bianca, una obra que permanecía paralizada desde hacía casi ocho años.

La iniciativa resuelve una superposición de titularidad sobre el terreno donde comenzó la obra financiada con fondos nacionales. Con la aprobación de la norma, una fracción del predio fue restituida al patrimonio municipal, lo que permitirá encuadrar legalmente el proyecto y avanzar hacia su finalización.

Salud Mental y reconocimientos institucionales

Durante la sesión ingresó para su tratamiento el proyecto impulsado por el bloque Juntos por Entre Ríos para adherir al decreto provincial que declaró la Emergencia Sanitaria en Salud Mental.

Además, el cuerpo aprobó diversas declaraciones de interés municipal.

Entre ellas se destacan la capacitación sobre prácticas interdisciplinarias en internación de salud mental que se realizará el 9 de octubre en el Centro de Convenciones y la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se desarrollará del 1 al 7 de agosto con la participación del Hospital Delicia Concepción Masvernat, el Hospital Felipe Heras, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y el Centro de Salud Provincial de La Bianca.

En ese marco también se entregó un reconocimiento al equipo del Servicio y la Unidad de Internación en Salud Mental del Hospital Felipe Heras por su labor profesional.

Declaraciones de interés

El Concejo además declaró de interés municipal distintos eventos académicos, culturales y educativos que se desarrollarán en la ciudad, entre ellos:

Las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez, previstas para los días 6, 7 y 8 de agosto.

El 9º Evento de la Red Inmobiliaria Concordia, que tendrá lugar el 5 de agosto.

Los actos por el 90º aniversario de la Escuela Secundaria Nº 14 «Alejandro Carbó».

El III Encuentro Artístico Literario «Canto del Río», que se realizará entre el 20 y el 23 de agosto en el Hotel San Carlos.

Homenajes y debate político

En la parte final de la sesión, los distintos bloques expresaron su pesar por el fallecimiento del concejal paranaense Darío Adolfo Báez, destacando su trayectoria y compromiso con la función pública.

Asimismo, la concejal Claudia Villalba recordó un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón y cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno provincial en el sistema de comedores escolares.

Desde el oficialismo, el concejal Felipe Sastre defendió las políticas alimentarias implementadas por la Provincia y resaltó el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio durante las emergencias climáticas. Además, pidió responsabilidad institucional en el uso de las redes sociales al momento de difundir intervenciones realizadas por las distintas áreas municipales.

Con informacion de prensa HCD Concordia

Redaccion de 7Paginas