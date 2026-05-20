Con Ballay y Cutro, El rally llega a Neuquén

La prueba tendrá un recorrido total de 134,80 kilómetros cronometrados distribuidos en diez pruebas especiales, íntegramente sobre tierra y ripio, con sede operativa en Cutral Co, en el Parque de la Ciudad.

Hasta allí llegarán los concordienses Victorio “Toio” Ballay y Nadia Cutro. El primero a bordo de un Citroen C3 y la piloto en un Toyota Yaris del CEO Rally Team, aunque Ballay ya no está bajo la misma estructura. Ambos están encuadrados en la Clase RCMR y en el caso de Ballay viene muy bien ya que se encuentra segundo en el campeonato, mientras que Nadia llega a esta cita en el quinto lugar.

La última vez que este rally formó parte del calendario nacional fue en la temporada 2022, con una competencia que recorrió los caminos de Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul y que dejó una de las victorias más recordadas para Alejandro Cancio en su provincia. Navegado por Diego Cagnotti y a bordo del Skoda Fabia R5, el piloto neuquino logró quedarse con la clasificación general luego de un fin de semana exigente sobre terrenos de tierra y ripio que volvieron a mostrar el carácter de los caminos patagónicos.

Aquella edición reunió a varios de los protagonistas del campeonato y tuvo una definición intensa en cada una de las categorías. Detrás de Cancio finalizaron Martín Scuncio / José Díaz y Marcos Ligato / Rubén García dentro de la RC2, mientras que en la RC MR el triunfo quedó para Federico Villagra / Virginia Klus, seguidos por Gastón Pasten / Matías Ramos y Diego Miceli / Sergio Daparte.

La RC3 tuvo como vencedores a Nicolás De la Vega / Juan De la Vega, en una competencia donde también se destacaron Victorio Ballay / Andrés Delia y Darío Sambueza / Mauro Pozzebon. Por su parte, Nicolás González / Gerónimo Bordignon lograron quedarse con la RC5, completando un fin de semana sólido en una categoría que mantuvo una lucha ajustada hasta el cierre.

Con ese antecedente todavía presente dentro del campeonato, la edición 2026 volverá a llevar al Rally Argentino a una prueba que supo construir identidad propia dentro del calendario nacional y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo en los caminos neuquinos.

Imagen del sitio Rally Argentino.

Por Edgardo Perafan