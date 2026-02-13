7PAGINAS

Viernes 13 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Con buen porcentaje de reservas en hospedajes, Chajarí se prepara para el fin de semana de carnaval

Se acerca un fin de semana extra largo, el mismo consiste en cuatro días, siendo sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero. Será una oportunidad para descansar, pasear y disfrutar de lo que ofrece Chajarí y la región.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

A su vez, también se espera a turistas, quienes eligieron la ciudad para el fin de semana de Carnaval. En ese sentido, nuestro medió consultó a la Dirección de Turismo local sobre el nivel de porcentaje de reserva de hospedajes y pudo saber que hasta el momento es del 74 por ciento.

Para este fin de semana, el municipio organizó una agenda de actividades con diferentes propuestas culturales, recreativas y deportivas para niños y grandes de todas las edades.

Viernes

Este viernes 13 de febrero, a las 17:30 horas los chicos podrán disfrutar de un Taller de arcilla y a las 18:30 horas habrá clase de Step para todas las edades en el Parque Termal.

A las 19 horas se realizará Boxeo en el Playón Polideportivo Municipal y a las 20 horas Ritmos latinos en Plaza Libertad. También a las 20 horas se ofrecerá una peña musical en plaza René Favaloro del Parque Termal.

Sábado

El sábado 14 de febrero a las 10 horas se realizará un Circuito Productivo, ofreciendo un recorrido guiado donde se muestra la parte productiva de la ciudad y la región. La visita incluye galpones de empaque, quintas, fábricas de jugos, aserraderos, fábricas de embutidos, huertas, etc. La salida y el regreso son desde Termas. Las inscripciones se deben realizar al 3456 586811. Los cupos son limitados.

A las 17 horas se brindará una clase Aqua Gym y a las 18 horas una clase de Yoga, ambas en Termas Chajarí.

Por la noche, en el Paseo de las Vías, tendrá lugar la cuarta y última noche de los Carnavales de Chajarí 2026, con la participación de las comparsas Aluminé, Amaru, Fénix y Sirirí. la apertura de las boleterías es a las 21 horas y la entrada es de $6.000 para mayores y $4.000 para menores de 3 a 12 años de edad.

Domingo

El domingo 15 de febrero, a las 11 horas habrá Recreativo con juegos para niños y a las 18:30 horas clase de Jumping para jóvenes y adultos en el Parque Termal.

Lunes

El lunes, en el parque termal, a las 17:00 horas habrá taller de arcilla, a las 18:00 clases de aquagym y desde las 19:30 clases de yoga.

Martes

En el último día del fin de semana extra largo, también en las termas locales, desde las 11:00 horas habrá un recreativo para los niños y desde las 18:00 se entregarán cítricos de regalo a los visitantes.

Chajari al Dia