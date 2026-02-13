Con buen porcentaje de reservas en hospedajes, Chajarí se prepara para el fin de semana de carnaval

A su vez, también se espera a turistas, quienes eligieron la ciudad para el fin de semana de Carnaval. En ese sentido, nuestro medió consultó a la Dirección de Turismo local sobre el nivel de porcentaje de reserva de hospedajes y pudo saber que hasta el momento es del 74 por ciento.

Para este fin de semana, el municipio organizó una agenda de actividades con diferentes propuestas culturales, recreativas y deportivas para niños y grandes de todas las edades.

Viernes

Este viernes 13 de febrero, a las 17:30 horas los chicos podrán disfrutar de un Taller de arcilla y a las 18:30 horas habrá clase de Step para todas las edades en el Parque Termal.

A las 19 horas se realizará Boxeo en el Playón Polideportivo Municipal y a las 20 horas Ritmos latinos en Plaza Libertad. También a las 20 horas se ofrecerá una peña musical en plaza René Favaloro del Parque Termal.

Sábado

El sábado 14 de febrero a las 10 horas se realizará un Circuito Productivo, ofreciendo un recorrido guiado donde se muestra la parte productiva de la ciudad y la región. La visita incluye galpones de empaque, quintas, fábricas de jugos, aserraderos, fábricas de embutidos, huertas, etc. La salida y el regreso son desde Termas. Las inscripciones se deben realizar al 3456 586811. Los cupos son limitados.

A las 17 horas se brindará una clase Aqua Gym y a las 18 horas una clase de Yoga, ambas en Termas Chajarí.

Por la noche, en el Paseo de las Vías, tendrá lugar la cuarta y última noche de los Carnavales de Chajarí 2026, con la participación de las comparsas Aluminé, Amaru, Fénix y Sirirí. la apertura de las boleterías es a las 21 horas y la entrada es de $6.000 para mayores y $4.000 para menores de 3 a 12 años de edad.

Domingo

El domingo 15 de febrero, a las 11 horas habrá Recreativo con juegos para niños y a las 18:30 horas clase de Jumping para jóvenes y adultos en el Parque Termal.

Lunes

El lunes, en el parque termal, a las 17:00 horas habrá taller de arcilla, a las 18:00 clases de aquagym y desde las 19:30 clases de yoga.

Martes

En el último día del fin de semana extra largo, también en las termas locales, desde las 11:00 horas habrá un recreativo para los niños y desde las 18:00 se entregarán cítricos de regalo a los visitantes.

