Con buzos tácticos continúa la búsqueda del joven desaparecido en el río Uruguay

La investigación está a cargo del fiscal Dr. José Arias, mientras que en el operativo trabajan de manera coordinada Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos y personal de la Jefatura Departamental Concordia.

Las acciones se desarrollan de manera ininterrumpida con el objetivo de dar con el paradero del joven. Desde las autoridades se destacó a 7Paginas la colaboración de vecinos y familiares, quienes acompañan y brindan apoyo en cada instancia del operativo.

El hecho se originó en el marco de una discusión familiar, tras la cual el joven se arrojó al río. La Policía de Entre Ríos, a través de la Comisaría Frigorífico Yuquerí, tomó intervención de inmediato, sumándose al despliegue encabezado por Prefectura Naval.