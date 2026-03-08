Con casi 100 lanchas y nueva embajadora, Concordia ya vive otra edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga

En lo deportivo, el evento tendrá su jornada central este domingo en la Tortuga Alegre, con el desarrollo del torneo de pesca, donde cerca de 100 lanchas participarán en busca de las mejores piezas. El cierre será con el almuerzo de camaradería y la entrega de premios que se realizará en el predio de la Peña La Tortuga.

La jornada previa estuvo marcada por un festival que se desarrolló en las Termas del Ayuí, organizado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Codesal) junto a la Peña La Tortuga. El evento contó con números artísticos y la presencia de reinas y embajadoras de distintas fiestas nacionales del país, lo que aportó un marco especial a la elección de la nueva embajadora.

En esta edición, el jurado consagró como Embajadora de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga a María Sol Ruiz Díaz Said, mientras que Melaine Favier fue elegida primera viceembajadora y Melina Gottig segunda viceembajadora.

En medio del festival, Julio Ruiz Díaz, integrante de la Peña La Tortuga, dialogó con Diario 7Paginas y destacó la importancia del evento para la ciudad.

“Es un evento insignia para nosotros como institución. Con 40 años de vida, poder estar organizando la edición número 33 de la fiesta nacional, además de otras que fueron provinciales, es un orgullo enorme para Concordia y para nuestra asociación”, expresó.

Ruiz Díaz señaló además que la convocatoria de pescadores superó las expectativas. “Tenemos casi 100 lanchas con participantes que llegaron desde distintos puntos del país. Han venido de Buenos Aires, Formosa, Misiones, Corrientes y de toda la región. Para nosotros ya es un logro muy importante”, comentó.

En cuanto al desarrollo de la competencia, explicó que las condiciones climáticas acompañarán la jornada. “Para mañana el pronóstico indica buen tiempo, así que esperamos una gran jornada de pesca”, dijo.

También destacó que este año se podrá volver a realizar el tradicional almuerzo en el predio de la peña. “Apostamos nuevamente a hacerlo en nuestro predio, para que cuando el pescador salga del agua pueda ubicarse directamente en su mesa y disfrutar del almuerzo. Otros años la lluvia nos obligó a trasladarnos a otros lugares, pero esta vez venimos bien”, indicó.

En relación a los premios, detalló que el primer puesto recibirá cinco millones de pesos, además de otros reconocimientos como premios a barras pesqueras, mejor dama clasificada y pieza mayor.

“Es un evento que mueve mucho turismo. A veces se piensa solo en tres personas arriba de una lancha, pero esos pescadores llegan días antes, utilizan hotelería, restaurantes, combustible. La verdad que genera un movimiento importante para la ciudad”, remarcó.

Por su parte, el presidente de Codesal, Eduardo Cristina, también dialogó con 7Paginas durante la elección de la embajadora y destacó el trabajo conjunto con la Peña La Tortuga.

“Tenemos el orgullo de recibir esta parte de la fiesta aquí en Termas del Ayuí. Con mucho gusto abrimos las puertas para acompañar el trabajo incansable que realiza la peña. Como concordienses no podemos ser ajenos a colaborar con instituciones que tanto hacen por la comunidad”, afirmó.

Cristina también se refirió al proceso de recuperación del predio de La Tortuga, un espacio emblemático para Concordia que recientemente volvió a la órbita de Codesal.

“Desde diciembre comenzamos con todo el proceso de documentación y las etapas legales para avanzar hacia la licitación. Mientras tanto estamos trabajando en la puesta en valor del lugar, mejorando caminos internos, seguridad e infraestructura básica como la red de agua, que estaba muy deteriorada”, explicó.

El funcionario destacó que el objetivo es recuperar plenamente ese espacio para que vuelva a ser disfrutado tanto por instituciones como por los concordienses y turistas.

En cuanto al movimiento turístico, Cristina señaló que la temporada de verano fue positiva. “Podría haber sido mejor, pero fue una buena temporada. Estamos muy conformes con lo que se viene logrando en Termas del Ayuí y Punta Viracho, donde estamos recuperando visitantes y también agencias de turismo que durante años habían dejado de venir”, sostuvo.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir este domingo el momento central de una de sus fiestas deportivas más tradicionales, que cada año convoca a pescadores de todo el país y reafirma su lugar dentro del calendario turístico de la región.

