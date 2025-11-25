Con casi 16 mil entradas en termas y 98% de ocupación, Federación volvió a ser el destino más elegido de Entre Ríos

En ese contexto, Federación volvió a sobresalir. Con más de 13 mil plazas disponibles, la ciudad —la que más capacidad hotelera ofrece en la provincia— alcanzó una ocupación del 98%. A su vez, el parque termal registró cifras récord: se cortaron casi 16 mil entradas en los cuatro días, duplicando ampliamente a Colón, la segunda ciudad en capacidad hotelera.

Los datos oficiales indican que el complejo termal y acuático recibió 2.524 visitantes el viernes, 5.802 el sábado, 5.353 el domingo y 1.963 el lunes, totalizando 15.963 ingresos durante el fin de semana largo.

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Federación, Ezequiel Marozzini, celebró los resultados en declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación. “Podemos definir un muy buen fin de semana para el producto termal de la provincia, pero nuevamente Federación sorprende con la cantidad de gente que ha venido. Esto se traduce en un parque termal que recibió casi seis mil personas en un solo día y casi 16 mil en todo el fin de semana”, expresó.

Marozzini destacó además el impacto de las estrategias de promoción aplicadas en los últimos meses. “Muy contento y conforme con la repercusión del trabajo realizado. El movimiento turístico fue muy interesante: casi un 98% de ocupación en una ciudad que es la que más camas tiene en Entre Ríos”, señaló.

El valor de la entrada no afectó la demanda

El funcionario aclaró que el reciente aumento en la tarifa —de 15 mil a 18 mil pesos a partir del 1° de noviembre— no repercutió en la afluencia turística. “Esto no influyó. El turismo continúa eligiendo Federación y nuestro parque”, aseguró.

Eventos, recreación y una ciudad en movimiento

La ciudad también ofreció una amplia agenda de actividades durante el fin de semana largo: la Fiesta de la Cerveza, la Noche del Termalismo, el maratón nocturno y propuestas públicas que, según Marozzini, suplieron la falta de mayores inversiones privadas en el rubro recreativo. “El turista necesita alternativas más allá del parque. Desde lo público aportamos esa oferta”, indicó.

Expectativas por la temporada de verano

De cara al inicio del verano, Federación ya tiene fecha para el lanzamiento oficial: será el 7 de diciembre en Playa Grande, con la habilitación de todas las playas. La ciudad también participará del lanzamiento provincial de la temporada en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.

La próxima edición de la Fiesta del Lago, que regresa “mantiene los primeros niveles”, ya confirmó artistas de gran convocatoria, como KPersonajes y Damas Gratis, además de otros números que se anunciarán en los próximos días. “Las consultas de agencias de viaje ya empezaron. Por eso es fundamental que el sector hotelero y gastronómico mantenga precios competitivos”, enfatizó el secretario.

Federación, una vez más, mostró todo su potencial turístico y se prepara para una temporada de verano que promete superar expectativas.