Con críticas a la dirigencia, análisis y propuestas se realizó un Plenario Peronista en Concordia

Con la premisa, “Primero la Patria, segundo el Movimiento y por último las Personas”, los visitantes fueron recibidos por la Vicepresidente del PJ Concordia, Yan Barbona y la consejera Agnes Perez, por ausencia con aviso de su Presidente, Facundo Ruíz Díaz. Participaron del cónclave también los congresales, Gustavo Díaz, Beto González, Rubén Bonelli y la ex concejal Cristina Salas. La organización del encuentro estuvo coordinada por el referente y militante social, Guillermo De Castelli.

Como primer punto, los presentes fueron tomando la palabra. En las alocuciones se remarcó en general, varias críticas a la dirigencia justicialista atornillada al poder durante más de 20 años, que tuvo como producto el triunfo a nivel nacional con Milei, a nivel provincial con Frigerio y local con Azcué.

Las críticas tampoco estuvieron ausentes para el gobierno nacional, que con la claudicación de algunos que se dicen peronistas, llevaron a la Argentina a un grado de desigualdad social y de sometimiento nunca visto.

Ante el adverso estado de situación social que viven vastos sectores en la ciudad de Concordia, se propuso la realización de eventos para recaudar alimentos y otros elementos que serán destinados a los más desposeídos.

Con respecto a lo que se denominó “traición a los intereses del peronismo” por parte de algunos funcionarios y legisladores, se propuso realizar una misiva firmada por consejeros, congresales y militantes al Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos que consiste en que “todo compañero que en caso de ser elegido senador nacional ó diputado nacional por el Partido Justicialista de Entre Ríos, deje por adelantado su renuncia indeclinable al cargo de legislador nacional en caso de que incurra como lo hizo el ex senador Edgardo Kueider, votando en contra de los intereses del peronismo”.

De la misma forma, también se acordó por unanimidad de los presentes al Plenario, de que “todo aquel compañero, que se desempeña ocupando un cargo de intendente, concejal, legislador provincial o funcionario en la provincia de Entre Ríos, que no haya aportado el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, lo que estipula por Carta Orgánica Partidaria, a partir del corriente año 2025, no pueda ser, precandidato ó candidato a ningún cargo en nombre del Partido Justicialista, entendiendo que los cargos no son de las personas, sino del Partido Justicialista de Entre Ríos”.

Diario del Sur