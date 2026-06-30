Con dirigentes del PJ reunidos en Paraná, Kicillof pidió dejar los personalismos: “No es momento de chiquitajes”

La reunión se desarrolló en el Hotel Mayorazgo y fue organizada por el ex diputado nacional Marcelo Casaretto, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, presente en la capital entrerriana con motivo de la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

Durante su intervención, Kicillof sostuvo que el peronismo debe realizar una autocrítica tras la derrota electoral que llevó a Javier Milei a la Presidencia y convocó a trabajar en la reconstrucción del espacio político.

«Es un año de organización porque venimos de un gobierno que no funcionó, nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei. Nosotros le tenemos que poder explicar y certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo», afirmó.

El mandatario bonaerense remarcó además que el principal desafío del peronismo es evitar las divisiones internas y dejar de lado las disputas personales.

«El enemigo principal es la dispersión y los personalismos antes de tiempo. No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo. Es un año de organización, de armado, de construcción y de estar al lado de quienes sufren. No es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes, sino de juntar voluntades, militancias y representatividades para poder llegar al 2027 con una alternativa política», expresó.

Kicillof también sostuvo que el peronismo debe asumir la conducción de un frente más amplio que permita recuperar el gobierno nacional.

«Tenemos que ganar la elección y es nuestra responsabilidad histórica. La fuerza que puede articular una alternativa para dar vuelta esta situación es el peronismo. Obviamente no alcanza solo con el peronismo, pero tiene que ser el peronismo el que conduzca», señaló.

Casaretto propuso conformar una mesa de conducción en Entre Ríos

Por su parte, el ex diputado nacional Marcelo Casaretto manifestó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y propuso avanzar en la construcción de una estructura política en la provincia.

«Todos coincidimos en la necesidad de que Kicillof sea presidente de la Nación. Queremos provocar el desembarco de tu proyecto en Entre Ríos y conformar una mesa de conducción generosa, amplia y representativa de toda la provincia», expresó.

Además, invitó al gobernador bonaerense a visitar Entre Ríos para mantener actividades con dirigentes y militantes tanto en localidades gobernadas por el peronismo como en aquellas donde hoy son oposición.

Dirigentes de distintos sectores participaron del encuentro

Aunque la convocatoria reunió a unas 30 personas, el encuentro contó con la presencia de dirigentes de diferentes sectores internos del justicialismo entrerriano.

Entre los asistentes estuvieron el diputado provincial Enrique Cresto; el senador provincial Víctor Sanzberro; los intendentes Laura Rupp (El Pingo) y Luis Gaioli (Hernández); el presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el ex senador nacional Héctor Maya; y la ex intendenta de Villaguay, Claudia Monjo.

También participaron concejales, presidentes de comunas y ex legisladores provinciales como Juan José Albornoz, Néstor Loggio y Lucía Grimalt, en una reunión que buscó comenzar a delinear el armado político del peronismo entrerriano con vistas al escenario electoral de 2027.