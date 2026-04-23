Con el apoyo de Frigerio, el PRO Mujeres Entre Ríos se constituyó en Red Provincial

En una jornada marcada por la contundencia política y la representatividad territorial, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó ayer miércoles la apertura del encuentro de «Relanzamiento del PRO Mujeres Entre Ríos». El evento, que congregó a las principales referentes del partido en la provincia, formalizó la constitución del espacio como una Red Provincial, diseñada para conectar la gestión local con el proyecto transformador del Gobierno.

La presencia del mandatario, quien estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, representó una validación central al papel de las mujeres en la estructura oficialista. Durante el encuentro, Frigerio no solo compartió los lineamientos y desafíos de su administración, sino que entabló un diálogo directo para escuchar las necesidades específicas de cada localidad planteadas por las referentes.

Un liderazgo histórico

El encuentro cobra una relevancia especial por el contexto institucional del partido: es la primera vez que el PRO Entre Ríos es presidido por una mujer. En ese sentido, Nancy Ballejos, presidenta de la fuerza a nivel provincial, destacó:

«En el PRO la participación de la mujer es una decisión política. Hoy ocupamos lugares estratégicos de liderazgo y gestión concreta, reflejando la visión del Gobernador, quien desde el primer día confió en nuestra capacidad para transformar la provincia».

Ballejos subrayó que la mejor forma de construir poder es con amplitud y apoyo mutuo para fortalecer el protagonismo femenino en todo el territorio entrerriano.

Profesionalismo y despliegue territorial

Por su parte, Silvia Campos, secretaria de la Mujer del PRO Entre Ríos, hizo hincapié en la misión técnica y territorial de esta nueva red. «Apostamos fuertemente a profesionalizar la política de las mujeres, brindando herramientas que nos permitan liderar con excelencia», afirmó, a la vez que redobló el compromiso del espacio para acompañar la gestión de Frigerio.

Nuevo paradigma: estructura horizontal

La constitución de esta Red Provincial marca un cambio en la organización partidaria, apostando a una estructura horizontal que permite una conexión fluida entre los 17 departamentos de la provincia.

Con este masivo acompañamiento, el PRO Mujeres se posiciona como una base territorial dinámica, capaz de canalizar las demandas locales y sostener el proceso de cambio que lidera el Ejecutivo provincial en cada rincón de Entre Ríos.

Con información de prensa PRO

Redacción de 7Paginas