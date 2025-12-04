7PAGINAS

Jueves 4 de diciembre de 2025
Con el inicio de la venta de entradas, Federación ya palpita una edición histórica de la Fiesta Nacional del Lago 2026

La ciudad de Federación comenzó oficialmente a vivir la cuenta regresiva para una nueva edición de su evento más emblemático. En las últimas horas, el presidente municipal Ricardo Bravo anunció el inicio de la venta de entradas para la 42° Fiesta Nacional del Lago, que se desarrollará entre los días 8 y 11 de enero de 2026.
Redacción 7Paginas

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del intendente y los canales oficiales de comunicación del municipio, donde se informó que en esta primera etapa ya se encuentra habilitada la venta online de entradas por noche a través de la plataforma https://almotick.com

. Además, se confirmó que la venta de bonos comenzará el próximo martes 9 de diciembre.

“¡Atención! Entradas FNL. Hoy desde las 18 horas habilitamos la venta online de tickets para la 42° Fiesta Nacional del Lago. Prepárense… empieza la cuenta regresiva para vivir una fiesta histórica”, expresó el jefe comunal en su mensaje, destacando la magnitud que tendrá esta edición.

Una grilla de jerarquía nacional

Esta edición 2026 ya es considerada histórica, no solo por tratarse de la número 42, sino también por la destacada grilla de artistas confirmados, entre los que se encuentran figuras de primer nivel del espectáculo nacional como Karina “La Princesita” Personajes, Damas Gratis, Axel, Pinky – “Un Poco de Ruido”, El Vikingo Correa y La Parabellum, además de una importante participación de bandas y artistas locales y de la región.

La Fiesta Nacional del Lago se ha consolidado como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del verano en Entre Ríos, atrayendo a miles de visitantes de distintos puntos del país, lo que genera un fuerte impacto positivo en la actividad turística, hotelera y comercial de Federación.

Con el inicio de la venta de entradas, la ciudad termal ya empieza a palpitar lo que promete ser cuatro noches de fiesta, música, alegría y un marco multitudinario, en una edición que buscará quedar grabada en la historia de este tradicional evento entrerriano.

