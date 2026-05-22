Con el inicio de obras en la Ruta 4 en Los Charruas comenzó la segunda etapa de bacheo en seis departamentos de la provincia

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), puso en marcha la segunda etapa del plan de mantenimiento y recuperación de las rutas entrerrianas. Con el inicio de las tareas sobre la Ruta Provincial N° 4, en el acceso a la localidad de Los Charrúas, se dio bandera de largada a un millonario paquete de obras que comprende la intervención de más de 222 kilómetros en seis departamentos de la provincia.

El proyecto del denominado Grupo II contempla mejoras estructurales en las rutas provinciales N° 4, 22, 23 y 38, además del acceso a Puerto Yeruá. El plan de trabajo va más allá del bacheo tradicional, ya que incluye la construcción de alcantarillas, calzadas sumergibles y reparaciones profundas en puentes de la región.

El director administrador de la DPV, Exequiel Donda, recorrió las tareas iniciales que se ejecutan sobre los primeros 24 kilómetros del tramo de la Ruta 4. «Es una ruta muy productiva que, por decisión del Gobernador Rogelio Frigerio, forma parte del plan estratégico de mantenimiento vial para recuperar la transitabilidad segura en el territorio provincial», afirmó el titular del ente.

Voces oficiales: un reclamo histórico que se hace realidad

La puesta en marcha de las maquinarias generó fuertes repercusiones políticas y comunitarias en el departamento Concordia, donde las autoridades destacaron el impacto social de la obra:

«Estamos muy esperanzados con estos trabajos que van desde Concordia hacia Los Charrúas. Eran un pedido de años de reclamo y hoy vemos con agrado el movimiento de maquinarias en este primer tramo», destacó el diputado provincial Marcelo López.

Por su parte, la senadora provincial por el departamento Concordia, Gloria Cozzi, enfatizó el valor de la obra para el día a día de la comunidad: «Estamos muy contentos. Este era un pedido de más de veinte años y hoy, gracias al esfuerzo de la provincia, será de vital importancia para el traslado seguro de productores, vecinos, colectivos a establecimientos educativos y ambulancias».

En sintonía, la intendente de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, remarcó el perfil socioeconómico de la zona beneficiada: «La ruta 4 es una vía de comunicación fundamental para la actividad económica. Nuestra zona se caracteriza por una fuerte producción apícola, ganadera, citrícola, avícola y por contar con una importante empresa arrocera que despacha hacia diferentes puertos del país».

Radiografía de las obras: los 5 tramos estratégicos a intervenir

Con el objetivo de recuperar la seguridad vial y prolongar la vida útil de las calzadas, la planificación de la DPV se dividió en cinco frentes específicos de trabajo continuo:

Tramo I: Ruta Provincial N° 4 (Desde Autovía Ruta Nacional N° 14 hasta Los Charrúas) – 24 km.

Tramo II: Ruta Provincial N° 22 (Desde Autovía Ruta Nacional N° 14 hasta Federal) – 95,9 km.

Tramo III: Ruta Provincial N° 23 (Desde Ruta Nacional N° 130 hasta Ruta Nacional N° 18, altura Jubileo) – 59,1 km.

Tramo IV: Ruta Provincial N° 38 (Desde San Salvador hasta Autovía Ruta Nacional N° 14, altura Ubajay) – 26,4 km.

Tramo V: Acceso a Puerto Yeruá (Desde la Autovía Ruta Nacional N° 14) – 16,9 km.

Mejoras estructurales y complementarias

Además del bacheo superficial y profundo y la ejecución de nuevas capas asfálticas, las empresas contratistas avanzarán en el sellado de fisuras, conformación de banquinas, excavación y relleno de cunetas, y el mejoramiento de la señalización horizontal y los sistemas de semaforización.

Entre las obras de arte y complementarias más destacadas del proyecto se encuentran la construcción de una calzada sumergible sobre el arroyo Gualeguaycito (Concordia), las tareas de reparación y protección en el puente sobre Paso Duarte en el río Gualeguay (Federal), una nueva alcantarilla sobre el río Gualeguaychú en las proximidades del acceso a Arroyo Barú (Colón) y el reacondicionamiento integral de las cunetas en el acceso a Puerto Yeruá.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas