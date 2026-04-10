Con el pesaje oficial se presentó la pelea de Santiago Bazan frente a Alan Randazzo Cos

Con un peso de 63.200 kilos registrado de ambos boxeadores inició la conferencia de prensa que tuvo en la mesa al Secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio la Subsecretaria de Deportes, Lic. Ivana Pérez, el Presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Sergio Krunfli, el promotor del combate profesional, Ramón Lescano, los boxeadores de la pelea de fondo, Santiago Bazán y Alan Cos y los boxeadores que serán parte del semifondo Pablo Basualdo y Tobías Gómez.

Sergio Krunfli, Presidente de la CMB se refirió al regreso del boxeo en el Gigante Verde: «Un lugar emblemático que se colmó cada vez que hicimos veladas boxísticas y está no será la excepción. Será uno de los mejores festivales que tendrá la región en este semestre con peleas amateurs que prometen ser electrizantes».

«Pienso que estoy en uno de mis mejores momentos de mi carrera. Creo este viernes tendremos un gran espectáculo, esperemos dar lo mejor para que la victoria se quede en Concordia afirmó Santiago Bazán a Diario Río Uruguay.

A su vez, el retador, Alan Cos agradeció por el trato que tuvo en su venida a la ciudad: «Vine entrenado a tratar de lograr el triunfo y a seguir creciendo en el boxeo profesional».

Cronograma

1° Pelea (3×1): Tamir “El Colo” Velázquez (Sparta) vs. Matías “Matute” Cabral (Cirolla)

2° Pelea (3×1): Thiago “El Alien” Zapata (Mario Salvaterra) vs. Nicolás “Locomotora” Díaz (Colonia Ayuí)

3° Pelea (3×1): Uma Moledo vs. Fernanda “La Furia” Espíndola (Espíndola Box)

4° Pelea (3×1): Patricio “Pato” Nonino (Municipal) vs. Gastón “El Tiernito” Romero (Cesita Box)

5° Pelea (3×1): Gonzalo “Bebote” Davanzo (Mario Salvaterra) vs. Leonardo “El Ancla” Núñez (Tono Box)

6° Pelea (3×1): Leonardo “Achero” Fleitas (Mario Salvaterra) vs. Sebastián “El Pitbull” Espíndola (Espíndola Box)

7° Pelea (3×1): Ubaldo “Toni” Rabaschino (Municipal) vs. Leonardo “El León” Romero (Cirolla)

8° Pelea (3×1): Pablo “El Guapito” Basualdo (Escopeta Ruiz) vs. Tobías Gómez (Kaeshi)

Pelea Profesional: Santiago “Piedrita” Bazán (Mario Salvaterra) vs. Alan Randazzo Cos (Olavarría)

Por Mariano Almeida Novelli