Con el plan de contingencia hídrica buscan darle solución a un problema que acumula años en La Bianca

Según lo indicado a 7Paginas, algunos de estos trabajos comprenden mejora de las condiciones del servicio en sectores periféricos, completando vinculaciones de cañerías secundarias y cambios de válvulas, mejorando así la distribución de caudales y presiones en estos sectores.

Tras identificar los puntos más críticos y de una exhaustiva planificación, por iniciativa del Intendente Francisco Azcué, el EDOS con el apoyo del Municipio, está implementando el plan en los barrios para llevar soluciones a través de distintos mecanismos.

Una de esas obras se encuentra en ejecución en el barrio La Bianca.

El Ingeniero Hidráulico Joaquín Gobetto, técnico del EDOS, explicó que los trabajos consisten en reducir el circuito de distribución para el sector del 126 Viviendas, pasando de 2 kilómetros a unos 200 metros “lo que va a favorecer el suministro de agua potable”.

Debido a la falta de mantenimiento de la red y fundamentalmente de las válvulas, hay lugares del barrio La Bianca que tienen buena presión, ya que llega agua tanto de la Planta Potabilizadora como de la perforación conocida como Complejo Roca, pero en otros no.

“Esto puede provocar que a dos o tres cuadras de donde estamos trabajando, haya buena presión y en otros sectores no. El estado con el que nos vamos encontrando de las válvulas, que no han tenido mantenimiento, hace que no se puedan regular los diferentes caudales y provocan esta diferencia, trayendo consecuencias para los vecinos” puntualizó Gobetto.

Esta obra de reducción del circuito de distribución, más la puesta a punto de las válvulas, van a favorecer a que este barrio de la ciudad pueda contar con un mejor servicio.