Con el sello de Kicillof, ATE realizará un Plenario de la Militancia de los Trabajadores en Concordia

El «Encuentro con la Militancia», organizado por ATE Seccional Concordia, se realizará el sábado 1 de agosto, desde las 13 horas, en el salón de la entidad gremial ubicado en Alvear del Valle 254.

Según informaron desde la organización a 7Paginas, la jornada estará orientada al análisis de la actualidad política, sindical y laboral, generando un espacio de intercambio entre dirigentes gremiales, militantes y referentes políticos.

Además del ministro Walter Correa, fueron confirmadas las participaciones de Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y de Oscar «Colo» De Isasi, titular de la CTA de la provincia de Buenos Aires.

Correa integra el gabinete bonaerense desde 2022 y, antes de asumir como ministro de Trabajo, se desempeñó como secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, siendo uno de los dirigentes sindicales más cercanos a Axel Kicillof.

La actividad en Concordia coincidirá con otro encuentro político previsto para este sábado en San José, departamento Colón, donde participará el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos «Carli» Bianco, considerado uno de los principales armadores políticos del gobernador.

Según pudo saber 7Paginas, numerosos dirigentes del Partido Justicialista de Concordia ya confirmaron su presencia en esa convocatoria, que reunirá a referentes de distintos puntos de Entre Ríos.

Kicillof fortalece su armado en Entre Ríos

Con la presencia simultánea de dos de los principales ministros del gobierno bonaerense en territorio entrerriano, el espacio político que impulsa la figura de Axel Kicillof comienza a mostrar señales concretas de organización en la provincia.

Las actividades previstas para Concordia y San José también serán una oportunidad para observar qué dirigentes peronistas entrerrianos comienzan a alinearse con el proyecto político que encabeza el gobernador bonaerense, quien aparece mencionado como una de las principales figuras del peronismo con proyección nacional hacia las próximas elecciones presidenciales.