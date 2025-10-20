Con el turismo como eje, Azcué y Albisu coincidieron en continuar fortaleciendo los vínculos de la región

Durante la exposición, ambos jefes comunales coincidieron en la importancia de continuar trabajando y fortaleciendo los vínculos de integración productiva, turística y cultural, consolidando una visión compartida de desarrollo sostenible, cooperación institucional y crecimiento conjunto.

Una de las experiencias compartidas entre Concordia y Salto, conjuntamente con Federación, fue la reciente presencia de la región de Salto Grande en la Feria Internacional de Turismo (FIT). “Para fomentar la integración hay que trabajar y dedicarle tiempo y desde el día uno comenzamos a hcerlo en proyectos de turismo, que ya están ocurriendo, fomentando los distintos circuitos con los que contamos como el termal o el de bodegas. Tenemos una enorme riqueza y si le va bien a la región, se potencian las localidades que la integran” indicó Azcué.

Con la mirada puesta en el futuro, el Intendente de Concordia subrayó que aún quedan “muchas cosas por las que hay que trabajar y para esto hay que dejar de lado la competencia de si es Concordia o Salto o Federación. Somos una región con una riqueza que no se ve en muchas partes por eso si entre todos estamos de acuerdo, las posibilidades de crecer son muchas”.

Por su parte Albisu señaló que la integración “es una palabra muy linda pero que vemos que muchas veces no se lleva a la práctica y lo que estamos haciendo como región es que esto sea real. Hoy nuestros equipos de gobierno están trabajando juntos tanto en turismo como en cultura y queremos comenzar a trabajar en inversión y desarrollo”.

“Todo es más fácil si caminamos juntos, como región, para que en este caso, el turista de cualquier parte del mundo, vea que tenemos en cuanto a opciones y esto traerá, como consecuencia, un derrame positivo para todos” concluyó Albisu.

La actividad contó con la moderación del presidente ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) Laureano Schvartzman y la presencia de funcionarios, representantes del sector privado y académicos.