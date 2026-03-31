Con éxito rotundo y a sala llena, Concordia fue sede del encuentro provincial de Mujeres Empresarias

El pasado sábado 28 de marzo, la sede del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) se transformó en el epicentro del empoderamiento económico femenino en la provincia. El primer encuentro del año de «Mujeres Empresarias FEDER» superó todas las expectativas, logrando una convocatoria masiva de dirigentes y emprendedoras de diversos puntos de Entre Ríos.

Según lo informado a 7Paginas, la jornada no solo destacó por la calidad de sus exposiciones, sino también por el respaldo institucional, reafirmando el rol estratégico de la mujer en la matriz productiva entrerriana.

Apertura y Respaldo Institucional

La actividad inició con las palabras de Melina Bozzano, coordinadora del área de mujeres de la Federación y dirigente de Urdinarrain, seguidas por la bienvenida del Ing. Adrián Lampazzi, titular de la entidad anfitriona y secretario de la FEDER.

El cierre de la apertura estuvo a cargo del Presidente de la Federación Económica, Silvio Farach, quien celebró la sinergia colaborativa del encuentro. Farach puso en valor la participación femenina dentro de la organización provincial, destacando que este tipo de espacios «enriquecen, animan y estimulan tanto el desarrollo personal como el crecimiento de las empresas locales».

Herramientas para el nuevo mundo de los negocios

Durante más de cuatro horas, las facilitadoras Yiyo Bonnet Manentti (Concepción del Uruguay), Priscila Cettour (Villa Elisa) y Giuliana Sotelo profundizaron en tópicos vanguardistas para el sector:

Identidad como diferencial: La importancia de construir marcas con valores claros.

Calidad sobre precio: Cómo posicionarse en mercados competitivos.

Cercanía como valor: El nuevo paradigma del cliente y la forma de hacer negocios.

Coaching y Desarrollo Personal: Claves para el liderazgo ejecutivo y organizacional.

Historias que inspiran: El panel de las finalistas

Uno de los momentos más emotivos y enriquecedores fue el panel integrado por las finalistas del Premio “Mujer Empresaria FEDER 2025”.

Julia Fontana (Crespo), Dalina Gras Lovatto (Concordia) y María Laura Ascargorta (Concordia) compartieron sus testimonios de vida y sus trayectorias empresariales en sectores tan diversos como el energético, el textil y los servicios. Las empresarias coincidieron en que el certamen ha sido una herramienta fundamental para visibilizar historias de esfuerzo y pasión, funcionando como un motor de inspiración para quienes deciden emprender y liderar negocios en la región.

El balance final del encuentro fue calificado como «altamente positivo» por las organizadoras, quienes ya proyectan nuevas instancias de capacitación para fortalecer la red de mujeres empresarias en todo el territorio provincial.