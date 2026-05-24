Con éxito y el rugir de verdaderas joyas mecánicas, Federación vivió a pleno el Global Festival Motor

La propuesta se desarrolló entre el sábado 23 y este domingo 24 de mayo, convocando a los amantes de los fierros de distintos puntos de la provincia y la región. Vecinos y turistas pudieron disfrutar de una imponente exposición que incluyó autos clásicos, motos de alta gama, vehículos personalizados, caravanas por las calles de la ciudad Jardin y música en vivo.

Joyas sobre ruedas y el esfuerzo de la organización

En diálogo con 7Páginas, el principal organizador del festival, Armando Albornoz, realizó un balance de lo vivido desde adentro de las jornadas y destacó el nivel de las máquinas presentes: “Llegaron aproximadamente unas 25 motos Honda Goldwing, vehículos Can-Am Spyder y varios autos clásicos que son verdaderas joyas, cosas que no se ven todos los días en la calle. Tuvimos, por ejemplo, una camioneta modificada con motor Camaro y el auto de Carlos —un conocido expositor de Corrientes— que tardó dos años y medio en reconstruirlo y cuya historia comparte con mucho orgullo con la gente que se acerca”.

A pesar de las bajas temperaturas registradas en la región durante el fin de semana, el público acompañó de gran manera, especialmente hacia la tarde del domingo tras la disipación del frío matinal. “Ayer anduvieron recorriendo toda la ciudad, tuvimos una fiesta retro de los 80 y 90 que se extendió hasta altas horas de la noche y este domingo la gente de Federación, de las colonias, de Chajarí y de Concordia se acercó en familia a disfrutar del predio y del tributo musical a Creedence”, detalló Albornoz.

Puesta en valor y el impacto en el turismo local

Organizar un evento de esta envergadura representa un verdadero desafío logístico y económico. Albornoz explicó que este logro es fruto de un trabajo sostenido en el tiempo: “Para esto se necesita pasión, vocación y muchos amigos. Es un caminito de hormigas; el éxito no se logra de un día para el otro, hay que ir año tras año construyendo credibilidad”. Respecto a los costos, indicó que la inversión para montar el festival (sonido, bandas, logística) supera los 10 millones de pesos. “Financieramente siempre es difícil y no hay un superávit inmediato, pero lo importante es que el evento salió de gran manera”, aseguró.

Finalmente, el organizador resaltó el impacto sumamente positivo que el Global Festival Motor generó para la economía local en este fin de semana largo, movilizando la hotelería y la gastronomía de la ciudad termal. “Este encuentro movilizó a Federación. Se vio reflejado en las calles, en los hoteles y en los restaurantes; donde ibas, había máquinas. Eso demuestra que es una propuesta muy positiva para una ciudad turística”, concluyó, haciendo un llamado a profundizar el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado para potenciar los atractivos locales de cara al futuro.