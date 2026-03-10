Con fixtures completos, vuelve el fútbol a Concordia

Por lo tanto, habrá que esperar unas horas más para saber si realmente puede comenzar este fin de semana el fútbol o no. Recordemos que el inicio estaba previsto para el 8 de marzo, pero debido al Paro decretado por AFA se decidió respetarlo y pasar el comienzo para este venidero fin de semana del 14 y 15. Pero surgieron estas complicaciones “edilicias” y todo está en veremos. Creemos que con un poco de buena voluntad todo llegará a buen puerto y el fútbol dará su puntapié inicial.

No se sabe a ciencia cierta cuántas serían las canchas cuestionadas por la seguridad (Policía), pero lo cierto es lo que estaría frenando todo y aumentando la ansiedad de jugadores e hinchas por estar en la cancha. Si bien ha habido varios clubes que disputaron Copa Entre Ríos y de hecho continúan en Copa Federación Nebel y Libertad, hay otras tantas entidades que han estado paradas mucho tiempo y es lógico que reine mucha ansiedad por estar de nuevo en una cancha.

También esperan Atlético Las Heras y Almirante Brown de Osvaldo Magnasco, quienes van a hacer su presentación en la Primera B, engrosando la lista de clubes afiliados de la Liga. Ambas entidades dicen estar conformes con lo actuado y lo armado como para ser protagonistas en el torneo de ascenso, que sin duda es muy duro para todos. Estudiantes, Ferrocarril, Sarmiento y Wanderer´s, por ejemplo, grandes de nuestro fútbol, siguen sumidos en la divisional menor sin poder retornar al sitial que sin duda les pertenece por su historia. Pero la B es un ámbito muy especial y tendrán que redoblar esfuerzos esta temporada para ver si se da el ansiado regreso.

Precisamente a la Primera A vuelve este año Salto Grande, un permanente animador que ha tenido la divisional por mucho tiempo y que ha estado ocho años tratando de volver a estar en la máxima categoría. De su club salieron grandes figuras de nivel internacional, Robertone, Godoy, Senesi, Kremer (Rugby), entre otros, quienes hoy son profesionales en su deporte. Siempre trata de mirar a sus inferiores y alguna que otra figura siempre aparece, porque Concordia es semillero del fútbol nacional. Obvio que en otros clubes también tratan de hacer surgir pibes que puedan apuntalar el trabajo o el proyecto de la institución a futuro.

La Liga vive el especialísimo año del Centenario, ya que lo cumplirá el 13 de septiembre y para ello prepara una temporada muy particular donde habrá conmemoraciones varias y recuerdos de quienes han pasado por la Liga y han dejado su huella importante en la institución en pos del crecimiento del fútbol. Pero iremos desandando el camino contándoselos a ustedes, amigos lectores.

Pero para que nadie deje de tener claro su “norte” cada fin de semana, aquí les brindamos todos los fixtures completos, de Primera A y Primera B, para que lo tenga a mano y así poder seguir a su equipo fecha a fecha. Vamos a ello.

FIXTURE CENTENARIO PRIMERA “A”

FECHA 1

Santa María vs. 9 de Julio.

Colegiales vs. Salto Grande.

Nebel vs. Libertad.

Constitución vs. Real Concordia.

Alberdi vs. San Lorenzo.

Comunicaciones vs. La Bianca.

FECHA 2

9 de Julio vs. Comunicaciones.

La Bianca vs. Alberdi.

San Lorenzo vs. Constitución.

Real Concordia vs. Nebel.

Libertad vs. Salto Grande.

Colegiales vs. Santa María.

FECHA 3

Colegiales vs. 9 de Julio.

Santa María vs. Libertad.

Salto Grande vs. Real Concordia.

Nebel vs. San Lorenzo.

Constitución vs. La Bianca.

Alberdi vs. Comunicaciones.

FECHA 4

9 de Julio vs. Alberdi.

Comunicaciones vs. Constitución.

La Bianca vs. Nebel.

San Lorenzo vs. Salto Grande.

Real Concordia vs. Santa María.

Libertad vs. Salto Grande.

FECHA 5

Libertad vs. 9 de Julio.

Colegiales vs. Real Concordia.

Santa María vs. San Lorenzo.

Colegiales vs. La Bianca.

Nebel vs. Comunicaciones.

Constitución vs. Alberdi.

FECHA 6

9 de Julio vs. Constitución.

Alberdi vs. Nebel.

Comunicaciones vs. Salto Grande.

La Bianca vs. Santa María.

San Lorenzo vs. Colegiales.

Real Concordia vs. Libertad.

FECHA 7

Real Concordia vs. 9 de Julio.

Libertad vs. San Lorenzo.

Colegiales vs. La Bianca.

Santa María vs. Comunicaciones.

Salto Grande vs. Alberdi.

Nebel vs. Constitución.

FECHA 8

9 de Julio vs. Nebel.

Constitución vs. Salto Grande.

Alberdi vs. Santa María.

Constitución vs. Colegiales.

La Bianca vs. Libertad.

San Lorenzo vs. Real Concordia.

FECHA 9

San Lorenzo vs. 9 de Julio.

Real Concordia vs. La Bianca.

Libertad vs. Comunicaciones.

Colegiales vs. Alberdi.

Santa María vs. Constitución.

Salto Grande vs. Nebel.

FECHA 10

9 de Julio vs. Salto Grande.

Nebel vs. Santa María.

Constitución vs. Colegiales.

Alberdi vs. Libertad.

Comunicaciones vs. Real Concordia.

La Bianca vs. San Lorenzo.

FECHA 11

La Bianca vs. 9 de Julio.

San Lorenzo vs. Comunicaciones.

Real Concordia vs. Alberdi.

Libertad vs. Constitución.

Colegiales vs. Nebel.

Santa María vs. Salto Grande.

FIXTURE PRIMERA “B” – ZONA 1

FECHA 1

San Martín vs. Zorraquín.

Unión vs. Victoria.

Estudiantes vs. Almirante Brown.

Sarmiento vs. Athletic Club.

FECHA 2

Zorraquín vs. Sarmiento.

Athletic Club vs. Estudiantes.

Almirante Brown vs. Unión.

Victoria vs. San Martín.

FECHA 3

Victoria vs. Zorraquín.

San Martín vs. Almirante Brown.

Unión vs. Athletic Club.

Estudiantes vs. Sarmiento.

FECHA 4

Zorraquín vs. Estudiantes.

Sarmiento vs. Unión.

Athletic Club vs. San Martín.

Almirante Brown vs. Victoria.

FECHA 5

Almirante Brown vs. Zorraquín.

Victoria vs. Athletic Club.

San Martín vs. Sarmiento.

Unión vs. Estudiantes.

FECHA 6

Zorraquín vs. Unión.

Estudiantes vs. San Martín.

Sarmiento vs. Victoria.

Athletic Club vs. Almirante Brown.

FECHA 7

Athletic Club vs. Zorraquín.

Almirante Brown vs. Sarmiento.

Victoria vs. Estudiantes.

San Martín vs. Unión.

ZONA 2

FECHA 1

Juventud Unida vs. Los Charrúas.

Monseñor Rosch vs. El Olimpo.

Ferrocarril vs. Ancel.

Atlético Las Heras vs. Wanderer´s.

FECHA 2

Los Charrúas vs. At. Las Heras.

Wanderer´s vs. Ferrocarril.

Ancel vs. Rosch.

El Olimpo vs. Juventud Unida.

FECHA 3

El Olimpo vs. Los Charrúas.

Juventud Unida vs. Ancel.

Rosch vs. Wanderer´s.

Ferrocarril vs. At. Las Heras.

FECHA 4

Los Charrúas vs. Ferrocarril.

At. Las Heras vs. Rosch.

Wanderer´s vs. Juventud Unida.

Ancel vs. El Olimpo.

FECHA 5

Ancel vs. Los Charrúas.

El Olimpo vs. Wanderer´s.

Juventud Unida vs. At. Las Heras.

Rosch vs. Ferrocarril.

FECHA 6

Los Charrúas vs. Rosch.

Ferrocarril vs. Juventud Unida.

At. Las Heras vs. El Olimpo.

Wanderer´s vs. Ancel.

FECHA 7

Wanderer´s vs. Los Charrúas.

Ancel vs. At. Las Heras.

El Olimpo vs. Ferrocarril.

Juventud Unida vs. Rosch.

Forma de juego: La A juegan todos contra todos y el campeón jugará el Torneo Regional Federal Amateur 26/27. En la B los ganadores de cada zona se enfrentarán en la Gran Final por el Ascenso, mientras que el perdedor de dicho juego esperará al ganador del Petit Torneo para jugar el partido que definirá al rival del penúltimo de la Tabla General de la A, para dar vida a la Promoción. El último equipo de la Tabla General de la A desciende directamente.

Por Edagardo Perafan