Con fondos propios, Concordia avanza con nuevas obras viales en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Concordia continúa avanzando con la ejecución de obras viales en distintos barrios de la ciudad, en el marco de la segunda etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, financiado con recursos propios.

Los trabajos se concentran actualmente en distintos sectores de la ciudad y comprenden tareas previas de infraestructura hidráulica, saneamiento, cordón cuneta y preparación del suelo, antes de avanzar con las obras de pavimentación.

Entre las intervenciones que ya se encuentran en marcha se encuentra la obra sobre calle San Juan, en el tramo comprendido entre M. Arruabarrena y Etchevehere, donde comenzaron los trabajos correspondientes.

También se iniciaron las tareas de cordón cuneta en calle Belgrano, entre avenida San Lorenzo y Salto Uruguayo, como parte de las obras previas necesarias para posteriormente avanzar con la pavimentación.

Por otra parte, durante la jornada comenzaron los trabajos de consolidación de suelo en calle 6 de Caballería, entre avenida San Lorenzo y Chabrillón, donde luego se realizará el asfaltado.

El intendente Francisco Azcué recorrió los sectores en los que se están llevando adelante las intervenciones y destacó la planificación integral que se aplica antes de cada obra de pavimentación.

“Nos propusimos resolver los problemas estructurales como corresponde. Por eso los vecinos pueden ver que, ante cada obra de pavimento que se inicia, primero se realizan las obras hidráulicas y de saneamiento básico. Una vez hecho esto, se efectúa la preparación del suelo para, finalmente, pavimentar”, afirmó el jefe comunal.

Azcué señaló además que los trabajos que se desarrollan actualmente buscan resolver problemas que afectan a los vecinos de manera estructural.

“Hoy se inician estos trabajos de consolidación en 6 de Caballería, como lo fue en calle San Juan días atrás, y también en calle Belgrano, donde se está haciendo cordón cuneta y resolviendo cuestiones hídricas, para luego llegar con el pavimento. Todo esto es posible gracias al manejo responsable de los recursos”, sostuvo.

Un esfuerzo financiado con recursos municipales

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, destacó el ritmo de ejecución de las obras y señaló que los trabajos son posibles gracias a los recursos que aporta la comunidad.

“Esto es un esfuerzo de todo el municipio y de toda la ciudad de Concordia. Las obras nacen del aporte que los contribuyentes hacen a través de la TGI. Tenemos que dar cuenta de que es beneficioso para todos poder contribuir para que más vecinos vivan mejor, que es lo que todos queremos”, expresó.

Esquibel remarcó además que las intervenciones permitirán mejorar la conectividad vial y fortalecer la circulación en diferentes sectores de la ciudad.

“Estas intervenciones permitirán fortalecer la conexión vial en sentido norte-sur y dar continuidad a la circulación hacia el norte de la ciudad”, concluyó.

Las calles incluidas en la segunda etapa

La segunda etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario comprende obras en las siguientes arterias:

6 de Caballería, entre San Lorenzo y Chabrillón, actualmente en ejecución.

Calle San Juan, entre M. Arruabarrena y Etchevehere, en ejecución.

Calle Belgrano, entre avenida San Lorenzo y Salto Uruguayo, en ejecución.

Calle Etchevehere, entre San Juan y Hipólito Yrigoyen.

Calle Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O’Connor.

Calle O’Connor, entre Hipólito Yrigoyen y avenida Eva Perón.

De esta manera, el Municipio continúa con la ejecución de un plan de obras que apunta a mejorar la infraestructura vial, resolver problemas de escurrimiento y drenaje y brindar una mayor conectividad a distintos barrios de Concordia.