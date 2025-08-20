Con fondos propios se repavimentará una de las principales avenidas de la zona oeste de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, la obra, que será financiada íntegramente con fondos municipales, forma parte del plan de infraestructura anunciado por el intendente Francisco Azcué, y abarcará el tramo comprendido entre calles España y Presidente Illia, con una inversión estimada en 800 millones de pesos.

“Es una obra muy importante para nosotros y para los vecinos que la venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Hoy se dio el primer paso con la apertura de ofertas; una vez concluido el proceso administrativo y adjudicada la licitación, la empresa ganadora podrá iniciar los trabajos”, señaló Azcué.

En esa línea, el jefe comunal destacó la decisión de utilizar recursos propios: “Queremos transmitirle a los contribuyentes que este es el destino que le estamos dando a los recursos, con una administración responsable, honesta y transparente. A veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero nos eligieron para priorizar lo que la gente realmente demanda”.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, precisó que la intervención comprenderá 16.000 m² de pavimento. Las tareas incluirán fresado de la carpeta existente, bacheo en asfalto y hormigón, además de la reconstrucción de badenes y bocacalles.

Sastre también recordó que esta obra corresponde a la primera etapa del plan de repavimentación por 1.500 millones de pesos, que contempla la recuperación de otras calles de la ciudad que presentan similares condiciones.

En total, se presentaron tres ofertas, todas consideradas admisibles, lo que permitirá avanzar en breve con la adjudicación para dar inicio a los trabajos.