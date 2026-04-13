Con fuerte presencia dirigencial, Concordia fue sede del Campamento Provincial de la Juventud Radical

Este pasado fin de semana, Concordia se convirtió en el epicentro de la militancia joven de Entre Ríos con la realización del Campamento Provincial de la Juventud Radical (JR). El encuentro, que combinó formación técnica con debate político, buscó consolidar el rol de las nuevas generaciones dentro de la estructura partidaria y de gestión.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional, destacándose la presencia del intendente anfitrión, Francisco Azcué; el secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido; además de legisladores provinciales, intendentes de diversas localidades, integrantes del Comité Provincial y funcionarios locales.

Formación para el fortalecimiento partidario

Eliana Lagraña, presidenta del Comité Juventud Provincial de Entre Ríos, fue la encargada de dar la bienvenida y subrayó la importancia de recuperar estos espacios. «Nos propusimos volver a estos encuentros que son de formación y debate, acciones que luego se traducen en el fortalecimiento de nuestro partido», afirmó.

En un mensaje cargado de mística, instó a los presentes a no perder la esencia: «Les pido que nunca perdamos la rebeldía y la energía que caracteriza a la Juventud Radical. Salgamos a darlo todo por nuestro partido, con nuestras ideas y banderas».

Azcué: «Involucrarse y estar preparados»

Por su parte, el intendente Francisco Azcué valoró el compromiso de los jóvenes como una realidad consolidada en la política actual. El jefe comunal concordiense enfatizó la importancia de «involucrarse, capacitarse y prepararse» para los desafíos de la gestión, remarcando que la unidad es la mayor fortaleza del radicalismo.

«Cada uno, desde el lugar que le corresponde, debe estar preparado para ayudar al otro, ya sea en la misma ciudad en la que vive como en cualquier lugar de Entre Ríos», señaló Azcué.

El modelo de gestión como bandera

Uno de los discursos más destacados fue el de Juan Cruz Cándido, quien puso como ejemplo la transformación local. «Si el Radicalismo fue capaz de poner de pie a Concordia, es capaz de hacer mucho en este país», aseguró, comparando el presente entrerriano con los logros en provincias como Santa Fe y Corrientes.

Cándido fue tajante respecto al futuro: «Si nos quedamos en la nostalgia, vamos a quedar encerrados. Tenemos que lograr que los valores históricos hoy sean una propuesta política». Finalmente, instó a los jóvenes a trabajar en la planificación de políticas serias: «La calidad de los gobiernos depende de la pelea de los partidos; no hay país que progrese sin un gobierno de calidad».

El campamento cerró con un clima de unidad y el compromiso de trasladar lo debatido en Concordia a cada comité departamental, reforzando la idea de que la Juventud Radical no solo es el futuro, sino el motor del presente partidario.

Prensa UCR

Redaccion de 7Paginas