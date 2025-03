Con fuertes críticas por el abandono de la Autovía, concejales de Concordia respaldaron a empleados del peaje Yeruá

El debate estuvo marcado por fuertes reproches hacia la empresa concesionaria, a la que acusaron de haber abandonado el mantenimiento de la Autovía Artigas, incumpliendo sus obligaciones contractuales.

Un proyecto en defensa de 100 familias

El proyecto fue presentado por el bloque Justicialista y recibió el apoyo de todos los sectores políticos. Durante su intervención, el concejal Guillermo Satalia Méndez destacó la importancia de solidarizarse con más de 100 familias que podrían quedar sin trabajo. «No podemos mirar para otro lado, porque detrás de cada trabajador hay una familia. Es muy triste que quienes han trabajado por más de 30 años en esta empresa se queden sin empleo», expresó.

Asimismo, mencionó que el proyecto cuenta con la firma de más de 50 trabajadores de Concordia y que el Concejo Deliberante de Zárate ya se había manifestado en el mismo sentido en defensa de los empleados del peaje.

Postura de la oposición: apoyo con críticas

Desde el bloque libertario, la concejal Yaiza Pessolani votó a favor, aunque dejó en claro que el Estado Nacional no puede intervenir en las relaciones laborales de una empresa privada. «El vencimiento de una concesión no puede ser excusa para que el Estado fuerce la contratación de empleados por decreto. La estabilidad laboral se consigue con licitaciones transparentes y una economía competitiva, no con traspasos obligatorios», argumentó.

Por su parte, el edil del PRO, Felipe Sastre, también respaldó el proyecto pero cargó contra Caminos del Río Uruguay, señalando que la empresa ha abandonado la Ruta 14. «Durante años dejaron la autovía en pésimas condiciones, incumpliendo el pliego de la licitación. Cualquier persona que viaje a Buenos Aires sabe el deterioro que sufre la ruta», denunció.

Sastre también recordó que la empresa se encuentra en concurso de acreedores, lo que le ha permitido evitar el cumplimiento pleno de sus obligaciones. Asimismo, criticó que nunca atendieron propuestas como la del Dr. Rotman, quien planteó una reubicación del peaje de Yeruá para evitar que los vecinos de Concordia paguen por recorrer pocos metros de la autovía.

Un mensaje unánime en favor de los trabajadores

Desde Juntos por Entre Ríos, la concejal Eliana Lagraña destacó que la resolución busca expresar solidaridad con los trabajadores y sus familias. «No es una problemática municipal, pero sí afecta a vecinos de Concordia, por lo que es nuestro deber manifestarnos», sostuvo.

Finalmente, la parte resolutiva del proyecto establece, además del apoyo a los trabajadores, la invitación a las autoridades de Vialidad Nacional a una reunión con el Concejo Deliberante, para exigir respuestas concretas sobre el futuro de los empleados del peaje Yeruá.

Fuente: Redacción de 7Paginas