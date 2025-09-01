Con gran expectativa, comienza esta semana, la Feria Provincial del Libro en Concordia: espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas entrerrianos

La propuesta incluye música, danza, teatro, narración oral y una peña cultural con la participación especial del reconocido conductor Lalo Mir. Los espectáculos son organizados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y buscan acercar el arte y la literatura a toda la comunidad.

Agenda de espectáculos

La Hora de las Ciudades

Jueves 4/9 a las 17: artistas de Bovril.

Viernes 5/9 a las 17: artistas de Gualeguay.

Sábado 6/9 a las 17: artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

Programa Doble

Jueves 4/9 a las 20: narración oral de Víctor Villarraza y la obra teatral El corazón del actor del elenco Teatro del Bardo.

Fogón Entrerriano

Viernes 5/9 a las 20: música en vivo con Diana Zapata y Damián Lemes.

CUAC! (Cultura Activa)

Sábado 6/9 a las 20: Peña cultural conducida por Lalo Mir, con música en vivo de Juan Manuel Bilat y su grupo, y la participación de artistas invitados como María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la feria

El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, y contará con la presencia de reconocidos escritores como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, junto a más de 60 stands, 50 actividades especiales y espectáculos.

Además, se suman propuestas innovadoras como los Recorridos Literarios por la ciudad y el río:

La Nave Literaria, una lancha que unirá Concordia con Salto (Uruguay) compartiendo historias y cultura.

El Bus Literario, que recorrerá las calles de Concordia con lecturas y relatos.

Con esta amplia agenda, la Feria Provincial del Libro se prepara para consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes de Entre Ríos, promoviendo la lectura, el arte y la identidad regional.

7Paginas