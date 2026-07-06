Con grandes figuras del motociclismo, comenzó el Campeonato del Motoclub Federación

Con una importante convocatoria de pilotos, equipos y familias, este domingo se puso en marcha una nueva edición del Campeonato del Motoclub Federación, en el tradicional circuito de motociclismo de la ciudad.

La jornada inaugural contó con la participación del presidente municipal Ricardo Bravo, quien acompañó el comienzo de la competencia y destacó el trabajo realizado por la institución organizadora para llevar adelante el evento deportivo.

Uno de los principales atractivos de la fecha fue la presencia de destacados exponentes del motociclismo nacional, entre ellos los campeones argentinos Juan Coduri y Matías Bustillo, quienes le dieron un nivel especial a la competencia y despertaron el entusiasmo del público.

Nueve categorías en competencia

El campeonato comenzó con un amplio programa deportivo que reunió a pilotos de diferentes edades y niveles de experiencia. En total fueron nueve las categorías que salieron a pista:

STD

STD Calle

Super VT

Damas

Moto Escuela

110 Junior

110 Libre 4T

450 Internacional

125 Internacional

Las distintas pruebas ofrecieron un gran espectáculo para los aficionados, con carreras muy disputadas y un excelente marco de público que acompañó durante toda la jornada.

El acompañamiento del municipio

Tras recorrer el circuito y dialogar con pilotos y organizadores, el intendente Ricardo Bravo destacó la importancia de respaldar este tipo de iniciativas deportivas que convocan a competidores de diferentes localidades y generan movimiento para la ciudad.

«Una gran jornada junto al Motoclub Federación. Hoy compartimos el entusiasmo de pilotos, familias y organizadores», expresó el jefe comunal.

Además, felicitó a quienes hicieron posible el desarrollo del campeonato y valoró el compromiso de toda la comunidad del motociclismo.

«¡Felicitaciones a toda la familia del motociclismo!», manifestó Bravo.

Con un excelente nivel deportivo y una destacada participación de pilotos de jerarquía nacional, el Campeonato del Motoclub Federación inició una nueva temporada que promete emociones en cada una de sus fechas y consolida a la ciudad como uno de los escenarios más importantes del motociclismo regional.

Redaccion de 7Paginas