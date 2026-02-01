Con identidad propia, brillo y pasión comenzó el Carnaval de Federación 2026

En la primera noche desfilaron tres comparsas, que comenzaron a desplegar todo su trabajo y preparación, mientras el público acompañó masivamente y disfrutó del espectáculo. La jornada inaugural tuvo además un clima festivo especial con la tradicional “batalla blanca”, en la que grandes y chicos se divirtieron jugando con lanzaespumas, sumando alegría a una velada que también se consolidó como una atractiva propuesta para los turistas que eligieron Federación como destino de verano.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente municipal Ricardo Bravo, quien estuvo acompañado por la Reina del Carnaval 2025, Melisa Aispuru, y por representantes de las tres comparsas participantes: Ignacio Bravo por Yasí Porá, Lucas Burna por Samba Verá y Fernanda Rastelli por Mocidade.

El agradecimiento del intendente

En sus palabras, el intendente Bravo destacó el valor cultural y social del carnaval y agradeció especialmente el esfuerzo de quienes lo hacen posible. “Es un placer estar nuevamente acá, en el Corsódromo, dándole inicio a una nueva edición del carnaval, ver la iluminación, el sonido, la música y vivir lo que realmente es esta fiesta. Es muy lindo poder disfrutarlo”, expresó.

Bravo subrayó además que este año tiene una particularidad especial, ya que las comparsas no solo trabajaron intensamente durante todo el año en la preparación artística, sino que también asumieron la responsabilidad de la organización del carnaval. “Quiero agradecerles a las comparsas, a sus directivos y a todas las personas que trabajan silenciosamente en cada una de ellas. El esfuerzo que han hecho es enorme y verdaderamente valorable”, remarcó.

Carnaval, identidad y turismo

El jefe comunal puso en valor el rol del carnaval como expresión de identidad local, al señalar que “nuestro pueblo tiene una identidad con el carnaval, es cultura, es fiesta popular y ha sido históricamente un producto de alegría para la ciudad”. En ese sentido, destacó también su importancia como motor turístico: “Más allá de que los federalenses tenemos el carnaval arraigado, también ayuda a diversificar y promover el turismo”.

Finalmente, Bravo agradeció al personal municipal de las distintas áreas —salud, electricidad, tránsito y otros servicios— que trabajaron durante el evento, y al público presente. “Ustedes son parte fundamental de esta fiesta y sin dudas se van a llevar una buena experiencia”, señaló, para luego dejar formalmente inaugurada la edición 2026 del Carnaval de Federación.

Con una primera luna exitosa, el carnaval federalense volvió a demostrar su fuerza como fiesta popular, cultural y turística, anticipando una temporada que promete seguir brillando cada noche de desfile.

Fuente: Redaccion de 7Paginas