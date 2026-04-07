Con intenciones de volver a autorizar la matanza de aves autóctonas; el gobierno provincial convoca a una audiencia pública

Convocada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización a cargo de Mario Zárate, el próximo lunes 20 de abril a las 14 hs. se desarrollará en el Área Natural Protegida El Potrero de la ciudad de Victoria una audiencia pública para decidir si se abre la temporada de caza menor 2026.

La misma se desarrollará en medio de una tensa polémica debido a que la habilitación de la caza enfrenta actualmente una demanda judicial en contra del Estado entrerriano y cuenta con dos antecedentes de sentencias judiciales que la declararon inconstitucional y violatoria de varios tratados internacionales.

La información oficial no indica quiénes serán los expositores del evento y desde diferentes organizaciones socioambientales ya denunciaron que no han recibido invitación alguna por parte del Gobierno para exponer su postura en la audiencia, situación que repetiría lo sucedido en 2025 cuando la audiencia -que permitió la temporada de caza en 2025- concluyó en un verdadero escándalo debido a los reclamos de las ONG por no haber sido invitadas a exponer.

La polémica se acentúa debido a que el Gobierno pretende fundamentar la matanza de aves autóctonas con un estudio elaborado por la CATCyC (Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo) -cámara que nuclea a los cotos de caza- es decir que son los propios cotos quienes pagaron el estudio.

Las especies que estarían en riesgo si el Gobierno de Frigerio vuelve a permitir la matanza serían -entre otras- Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Capuchino, Sirirí Colorado, Pato Cutirí, Pato Barcino e Inambú.