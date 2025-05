Con la abstención de dos senadoras del PJ, el Senado entrerriano dio media sanción a la creación de OSER

La ley, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, propone una profunda transformación del sistema de cobertura médica estatal, justificando su creación en el déficit económico y administrativo del IOSPER, que según datos oficiales cerró 2024 con una deuda superior a los 55 mil millones de pesos.

El bloque Más para Entre Ríos, con mayoría nominal en la Cámara Alta, quedó en minoría tras las abstenciones y no logró frenar el avance del proyecto. El jefe del bloque justicialista, Martín Oliva, intentó nuevamente enviar el dictamen a comisión por no contar con la cantidad de firmas necesarias, pero la moción fue rechazada con los 8 votos del oficialismo frente a los 6 negativos del PJ.

Durante el debate, el senador oficialista Gustavo Vergara (Diamante), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la propuesta señalando que “el déficit no es casual, sino resultado de una administración ineficiente y sin planificación”. A su vez, Rubén Méndez (Islas del Ibicuy), titular de la Comisión de Salud, aseguró que OSER será una entidad pública, solidaria y más moderna, “adaptada a los tiempos que corren”.

Desde la oposición, el senador Juan Cosso (Villaguay) cuestionó la falta de informes oficiales sobre la intervención al IOSPER, así como la rapidez con la que se trató el proyecto. “Este debate se dio con apuro, sin certezas, y con muchas dudas pendientes”, expresó.

En tanto, la senadora Nancy Miranda, quien preside la Comisión de Legislación General, se defendió ante las duras críticas que recibió por su abstención. “No me vendí a Frigerio”, dijo con firmeza, y repudió las amenazas recibidas por su familia. “A quienes me atacan, les digo que el problema es conmigo. Estoy dispuesta a dar explicaciones, pero no se metan con mis seres queridos”, agregó.

Miranda también apuntó hacia su propio espacio político: “Perdimos la provincia, y eso es culpa nuestra. En algo nos equivocamos”.

Con esta votación, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema de salud de los trabajadores del Estado entrerriano sigue abierto y con un fuerte componente político y social.