Con la entrega de certificados finalizó el año de los talleres de formación laboral

La actividad contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, acompañado por el director de Empleo, Juan Manuel Scarzello; la jefa del Departamento de Empleo, Claudia Cevey; y el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra.

Durante la jornada, se reconoció el compromiso y la dedicación de los participantes que formaron parte de estas instancias de capacitación, orientadas a mejorar las oportunidades de acceso al empleo y promover herramientas clave para el desarrollo personal y profesional.

En su intervención, el intendente Francisco Azcué destacó: “Estos espacios de formación son una herramienta concreta para que más vecinos accedan a nuevas oportunidades laborales. Queremos una Concordia que crezca con trabajo, esfuerzo y capacitación, y estos talleres son una muestra de ese camino que estamos construyendo juntos.”

Por su parte, el director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, expresó: “La participación sostenida en cada taller demuestra que la comunidad tiene ganas de aprender, de mejorar y de avanzar. Desde la Dirección de Empleo vamos a seguir acompañando ese impulso, generando propuestas accesibles y orientadas a fortalecer las competencias que hoy demanda el mercado laboral.”

Estos talleres forman parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de Concordia para acompañar a la comunidad en la construcción de nuevas habilidades, promover la inclusión laboral y potenciar el desarrollo de cada participante.