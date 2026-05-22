Con la mira en 2027: Manuel Troncoso y Guillermo Marcone reactivaron la militancia del MID en Concordia

El escenario político local comenzó a acelerar sus motores de cara al mediano plazo. Según lo indicado a 7Paginas, en la noche de este jueves, la sede del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia abrió sus puertas para un masivo encuentro de la militancia frigerista, marcando el inicio formal de los trabajos de base con la mirada fija en las elecciones provinciales y municipales de 2027.

La convocatoria estuvo liderada por los dos hombres fuertes del desarrollismo en la región: Manuel Troncoso, actual ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, y Guillermo Marcone, referente del partido en la ciudad (cuya reciente designación en la CTM Salto Grande terminó de consolidar el peso del sector en el esquema oficialista). El mensaje transmitido a los presentes fue contundente: blindar institucionalmente lo conquistado y comenzar a edificar la continuidad del proyecto político en marcha.

Durante el cónclave, los dirigentes trazaron un pormenorizado análisis del contexto socioeconómico nacional y provincial, identificando los desafíos de gestión y remarcando la necesidad de sostener el rumbo estratégico fijado por la Casa de Gobierno en Paraná. El trasfondo electoral fue explícito: apuntalar el gobierno municipal del intendente Francisco Azcué —bastión que Juntos por Entre Ríos le arrebató al peronismo en 2023 tras cuatro décadas— y sentar las bases operativas para acompañar la reelección del gobernador Rogelio Frigerio.

Troncoso: «Cuatro años no son suficientes»

Al momento de hacer uso de la palabra, el ministro Manuel Troncoso se mostró optimista respecto al nivel de aceptación de la gestión provincial y arengó fuertemente a la estructura militante:

«Cuando el gobernador recorre la provincia siento que estamos bien. Hay mucha confianza en lo que venimos haciendo, intentando con una fuerza titánica reorientar a Entre Ríos hacia una provincia productiva que genere empleo genuino. El gobernador es un convencido de que estamos transformando la provincia, y cuatro años no son suficientes para consolidar ese cambio estructural», disparó el funcionario del gabinete provincial.

Marcone: «Apostar a la política como herramienta de acuerdos»

Por su parte, Guillermo Marcone puso el foco en el valor de la construcción colectiva y el diálogo partidario en tiempos de alta complejidad socioeconómica:

«En épocas de transformaciones profundas y de constantes tensiones, siempre hay que apostar a la política como la principal herramienta para generar acuerdos. Este tipo de espacios de debate doctrinario y político son absolutamente necesarios para fortalecer las gestiones gubernamentales y dar respuestas eficientes», aseguró el dirigente concordiense.

El encuentro concluyó con una fuerte arenga de ambos referentes hacia la militancia, instándolos a dinamizar los barrios, multiplicar los canales de escucha con los vecinos y asumir el compromiso territorial de blindar el proyecto político de Frigerio. Desde el MID local dejaron en claro que el calendario electoral ya se puso en marcha y que el trabajo organizativo para el 2027 empieza ahora.