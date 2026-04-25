Con la mirada en la ciudad: El PRO Concordia realizó su primera reunión abierta con gran convocatoria

En un clima de debate y escucha activa, el PRO Concordia llevó adelante este viernes por la noche su primera reunión abierta del año. El encuentro tuvo como objetivo principal generar un espacio de reflexión sobre el presente de la ciudad y trazar lineamientos conjuntos para enfrentar los desafíos locales.

Participación y compromiso vecinal

La jornada se destacó por una amplia convocatoria, reuniendo a más de cien vecinos que se acercaron para dialogar de manera directa con los dirigentes y funcionarios de la gestión actual que forman parte del espacio.

Durante la reunión, el intercambio de ideas giró en torno a ejes fundamentales para el desarrollo de Concordia:

Transparencia en la gestión pública.

Generación de nuevas oportunidades locales.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Un cambio de paradigma

Desde el PRO Concordia remarcaron la importancia de sostener estos canales de comunicación con el vecino. “La transformación de la ciudad se construye con personas comprometidas. Somos un partido que sabe escuchar e interpretar las demandas de la comunidad», señalaron.

Asimismo, hicieron hincapié en el proceso político que atraviesa la ciudad: «Estamos transitando un proceso que no es fácil, porque fueron muchos los años donde la política buscó beneficiarse para sí misma, lejos de la gente. Hoy ese paradigma cambió y el protagonismo lo tiene el vecino».

Continuidad del espacio

Desde la Junta Departamental confirmaron que este tipo de asambleas abiertas se realizarán de manera periódica. El objetivo es consolidar una agenda de trabajo conjunta y plural que permita seguir ampliando la participación de la sociedad civil en la política local.

Finalmente, las autoridades agradecieron el compromiso de los presentes y reafirmaron su voluntad de seguir generando espacios de cercanía para escuchar las inquietudes de cada barrio de Concordia.

Prensa PRO Concordia

Redaccion de 7Paginas