Con la participación de 24 instituciones comenzó la 23° feria de las carreras de Concordia

Las actividades se desarrollan en el Instituto de Profesorado Concordia y en el Instituto “Hermano Septimio” bajo el lema “Yo Estudio en Concordia”, con la participación de 24 instituciones a través de stands informativos.

Durante el acto de apertura, el intendente Azcué destacó el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años la feria lo que “genera mayores oportunidades para que los jóvenes conozcan todas las alternativas disponibles para su formación”.

“Las decisiones que hoy toman nuestros estudiantes también impactan en el futuro de Concordia. De aquí surgirán los próximos profesionales, emprendedores, docentes, técnicos y empresarios que contribuirán al crecimiento de nuestra ciudad” remarcó Azcué, añadiendo que como Estado es importante invertir en la educación, generando herramientas que favorezcan el desarrollo y la inclusión de los jóvenes.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, comentó que “son 23 años acompañando a miles de estudiantes en la elección de su vocación. Concordia cuenta hoy con una amplia oferta educativa y esta feria les permite a los jóvenes despejar dudas, conocer alternativas y pensar en su proyecto de vida”.

En tanto, el rector del Instituto de Profesorado Concordia, Andrés Moulins, valoró el trabajo conjunto entre el sistema educativo, los estudiantes y el Estado: “la educación, la gestión y los estudiantes forman parte de una misma construcción. Sólo trabajando de manera articulada podemos generar oportunidades y acompañar a los jóvenes en una etapa tan importante como la definición de su futuro académico y profesional”.

La 23° Feria de las Carreras se lleva a cabo hasta este jueves 11 de junio y el horario habilitado para las visitas y charlas es de 8:00 a 12:30 hs por la mañana y por la tarde de 14:00 a 18 hs.