Con la participación de coros y músicos se presenta en Chajarí la Misa Criolla

La presentación de la Misa criolla contará con la participación de la Orquesta Municipal de la ciudad de San Salvador dirigida por Leonardo Martin Avancini, el Coro Polifónico Municipal de San Salvador dirigido por Francisco Monzalvo, el Coral Cantiamo de Chajarí dirigido por Matías Fochesatto, el Coral «Voces Libres» de Federación, con Rubén Orlando Monzón como voz solista, Uriel Troncoso, Hilda Santana y Demián Stivanello como músicos invitados, sumando un total de 100 músicos en escena.

La Misa Criolla, escrita por Ariel Ramírez, es considerada la obra cumbre del folklore argentino con mayor proyección internacional, un hito de la música popular de nuestro país. Grabada en 1964 por Los Fronterizos, la obra sintetiza de modo notable la esencia de la música folclórica argentina y el espíritu de la liturgia católica. Esta obra está conformada por cinco partes que respetan el orden y la liturgia de una Misa de la iglesia católica, de ahí el nombre. La misma es básicamente una obra musical que deja un mensaje muy fuerte, un mensaje de paz, amor y solidaridad, algo tan necesario en estos tiempos.

La versión que se estará ofreciendo en esta presentación en el Club de Leones de nuestra ciudad contará con el arreglo original, que el mismísimo Ariel Ramírez encomendó al director de la cantoría de la Basílica del Socorro que luego realizó la grabación original de esta obra. En superposición a esto se le ha agregado un arreglo orquestal realizado por el arreglista Daniel Antonio Noir.

El concierto tendrá una duración de unos 90 minutos y constará de dos partes. En primer lugar se interpretará individualmente, tanto los coros como la orquesta, obras del repertorio folclórico popular. En una segunda parte se unirán todos para interpretar la Misa Criolla propiamente dicha.

La entrada es libre y gratuita con colaboración de un alimento no perecedero. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chajarí.