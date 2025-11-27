Con la participación de más de 250 niños de escuelas rurales, cerró la segunda edición de “Aventuras Creativas”

La actividad, realizada en Salto Grande, reunió a estudiantes, docentes, artistas plásticos y autoridades en el marco de la propuesta que a lo largo del año incluyó talleres de historietas, actividades didácticas con superhéroes y la realización de murales en cada institución. El programa se desarrolló bajo el convenio firmado entre la Delegación Argentina y el CGE.

Del acto de cierre participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente Pedro Galimberti; el delegado Juan Carlos Chagas; el director general de Creer para Crear, Sebastián Cáceres; la coordinadora Daniela Fernández Do Campo; y el artista Manuel Paz, junto a los equipos de ambas instituciones.

Durante la jornada, las autoridades valoraron el trabajo conjunto con docentes, artistas y comunidades educativas, así como el alcance del programa en las escuelas N°61, 62, 67 y 28 de Concordia; N°57 y 65 de Chajarí; N°4, 20 y 41 de Federación; y N°15 de Villa del Rosario.

Daneri dijo que “los superhéroes para nosotros son los niños. Desde la Delegación Argentina apoyamos el desarrollo de este programa para contribuir a la educación, generando ámbitos de creatividad”.

“Es la segunda vez que formamos parte de esta propuesta y estamos muy contentos con su crecimiento. En esta oportunidad, se trabajó de manera muy satisfactoria, junto a chicos, docentes y artistas, en 10 escuelas rurales. Tenemos un compromiso muy fuerte con la región y los entrerrianos y vamos a continuar por este camino”, concluyó Daneri.

Por otro lado, Cáceres, de Creer para Crear agradeció “a todos los chicos y docentes, sin quienes no hubiese sido posible llevar adelante este programa, a todo el equipo de la Delegación Argentina de Salto Grande por el apoyo permanente, a los artistas que fueron a cada escuela y a quienes forman parte de Creer para Crear. Ha sido un verdadero placer”.

El artista Manuel Paz, quien inspiró el universo temático con superhéroes, destacó: “Realmente fue un placer ir a las escuelas, conocer a tantos chicos y compartir este proyecto. Me siento orgulloso de haber participado de una propuesta tan linda, donde la cultura puede aportar su granito de arena hacia la educación con un tema tan importante como es la energía”.

En tanto, la coordinadora de Crear para Crear, Daniela Fernández Do Campo, expresó: “Gracias a los chicos y a los docentes por cada momento y cada abrazo. Fue realmente único compartir este proyecto; me acuerdo de todo el cariño que recibimos cada vez que fuimos a las escuelas, verlos contentos con las actividades y divirtiéndose disfrazados. Espero que lo hayan disfrutado”.

La edición 2025 concluyó con intervenciones artísticas y el acompañamiento de los artistas Manuel Paz, Enzo Gerloni, Cecilia Engelman, Laura Fontán, Sann Fernández y Teresita Blasco, quienes contribuyeron con murales y la creación de historietas que formaron parte del proyecto, junto a los alumnos y docentes.