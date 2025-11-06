Con la participación de más de 4.600 jóvenes, Concordia impulsa una agenda sobre salud mental y emocional

El trabajo permitió recopilar las voces y experiencias de los jóvenes, que fueron plasmadas en el “Diagnóstico Poético Colaborativo”, un documento que trasciende la problemática del consumo de alcohol y pone el foco en la salud mental y emocional dentro del ámbito educativo.

Voces que revelan realidades

El diagnóstico refleja que los adolescentes enfrentan factores estresores como conflictos familiares, discriminación, violencia, desigualdad y consumo problemático. Al mismo tiempo, se destacan factores de protección como los vínculos familiares, la amistad, el apoyo social y la comunicación, considerados pilares fundamentales para la resiliencia juvenil.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano remarcaron que esta coincidencia entre los testimonios es una señal de alerta que interpela a adultos, educadores y autoridades políticas a construir entornos más contenedores, atentos y empáticos.

“Gobernar de la mano de las instituciones”

Durante la presentación, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo conjunto con las organizaciones sociales y educativas.

“Esto es parte de lo que dijimos que íbamos a hacer: gobernar de la mano de las instituciones intermedias”, sostuvo el jefe comunal.

Azcué señaló que la iniciativa es una continuación del Pacto de Julio 2024, firmado con distintas entidades locales, y enfatizó que los desafíos sociales actuales requieren la participación activa de toda la comunidad.

“Vamos por buen camino, pero esto va a llevar tiempo. Los invito a trabajar, escuchar y construir porque el desafío es enorme”, expresó.

Un llamado a la acción

El secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, subrayó que los resultados del proyecto evidencian la necesidad de abordar con urgencia problemáticas vinculadas a la salud mental, el consumo problemático, la ansiedad y la depresión.

“Nuestra responsabilidad es unir las partes y recurrir a las instituciones que tienen experiencia en estos temas. No podemos mirar para el costado; es un llamado a actuar y construir un plan transformador para Concordia”, afirmó.

El arte como herramienta de transformación

Por su parte, Patricia Taboada, integrante de la Fundación “Crear Vale la Pena”, explicó que el trabajo se desarrolló utilizando el arte como medio para sensibilizar y abrir espacios de diálogo.

“A través de la obra de teatro sobre prevención del consumo de alcohol en menores, los jóvenes pudieron hablar desde sus sueños, sus proyectos y sus dolores. Todo eso forma parte del diagnóstico que hoy presentamos”, señaló.

El encuentro contó con la participación de funcionarios municipales, concejales, excombatientes de Malvinas, representantes del SEDRONAR, ANSES, instituciones educativas, culturales, religiosas y deportivas, así como de asociaciones civiles y ONG locales.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas