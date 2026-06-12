Con la participación de niños de distintos barrios de Concordia se realizará el “mundialito de fútbol social 2026”

El certamen comenzará este sábado 13 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el Estadio Ciudad de Concordia, y se desarrollará a lo largo de cuatro fechas. La iniciativa forma parte de los programas “Red Deportiva Social” y “Referentes Deportivos Barriales”, impulsados por el municipio con el objetivo de fortalecer el acceso al deporte en cada rincón de la ciudad.

El torneo contará con la participación de equipos pertenecientes a diferentes centros deportivos barriales, integrados por niños de las categorías comprendidas entre los años 2014 y 2020. Entre los barrios que estarán presentes se encuentran San Miguel, Fátima, Coelho, Camba Paso, Camba Pasito, La Roca, Colonia Roca, 27 de Noviembre, Benito Legerén, La Bianca y el Asentamiento La Bianca, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron a 7Paginas, que este tipo de encuentros “permiten generar espacios de contención, compañerismo y valores a través del deporte, consolidando el trabajo que se realiza diariamente en cada barrio de Concordia”.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral de las infancias y el acceso al deporte como herramienta de inclusión social, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.