Con la presencia de Mario Moccia, continúa este sábado la Playa Olímpica en la Isla del Puerto

Según lo indicado a 7Paginas, el segundo fin de semana de “Playa Olímpica” en Concepción del Uruguay será especial, ya que estarán en nuestra ciudad Mario Moccia (Presidente del Comité Olímpico Argentino), Diego Sebben (CEO de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) y Mabel Roca (Integrante de la Comisión de Mujer y Deporte del Comité Olímpico Argentino), lo cual jerarquiza esta iniciativa que tiene como objetivo acercar distintas disciplinas deportivas a vecinos, vecinas y turistas, promoviendo la participación, la recreación y los valores del olimpismo.

El deporte adquiere una relevancia especial durante la temporada de verano, al promover hábitos saludables, fortalecer el encuentro comunitario y fomentar el disfrute responsable de los espacios públicos. La llegada de Playa Olímpica a la ciudad se enmarca, además, en la Fiesta Nacional de la Playa, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local.

El programa Playa Olímpica en 2026 tiene como sedes en forma simultánea Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell, Rosario y nuestra Concepción del Uruguay. Ofrece una variedad de deportes que van desde beach handball, vóley, fútbol playa, Seven de rugby a otras actividades náuticas como kite, surf, canotaje, entre otras. Además, se suman actividades recreativas, culturales y de concientización ambiental para todas las edades, buscando promover un estilo de vida saludable con el espíritu olímpico.

Cabe destacar que la edición 2026 del programa pone también la mirada en los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Actividades de este finde

Este sábado 17 de enero estará una de los deportes más tradicionales del verano: El Seven de la Playa, el rugby en la arena volverá a reunir a los mejores equipos de la provincia, Buenos Aires, Santa Fe y un combinado oriental. Ese fin de semana de 17 y 18 de enero habrá hockey de arena; regatas de veleros; competencias de canotaje “short race” K1 Y K2 mixto. También se podrá disfrutar de exhibición de “Wushu Kung Fu” y los deportes náuticos con Kitesurf y Windsurf.

Finalmente, el tercer finde, 24 y 25 de enero, se realizará el torneo de ajedrez, el Futbol Playa Femenino, el torneo de Beach Newcom, el torneo de Beach Padel y un encuentro de Deportes adaptados, denominado Pentacción, donde coordinarán actividades deportistas convencionales con deportistas con discapacidad.

Sábado 17 de enero

35º Seven Internacional de la Playa de Rugby

Canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Regatas de Veleros

Exhibición de Wushu Kung Fu

Domingo 18 de enero

Deportes Náuticos: kitesurf y windsurf

Competencias de Canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Sábado 24 y domingo 25 de enero

Torneo de Ajedrez Fiesta de la Playa

Torneo de Fútbol Playa Femenino

Torneo de Beach Pádel

Deportes Náuticos

Torneo de Beach Newcom

Encuentro de Deportes Adaptados