Con la realización de una muestra finalizó el programa de formación profesional en Concordia

El Intendente Francisco Azcué, junto al Subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto y el Jefe del Regimiento Teniente Coronel Jorge Andrés Camarino, hizo la entrega de certificados y recorrieron la muestra de los trabajos realizados en pintura, carpintería, sastrería y cuidador de caballos deportivos.

Estos oficios brindan una experiencia enriquecedora para los estudiantes y contribuye al perfeccionamiento del personal profesional del Ejército Argentino. Además de ser una oportunidad educativa valiosa para la interacción con los estudiantes en técnicas didácticas de enseñanza teórico prácticas.

“Nos sentimos honrados de tener un vínculo estrecho con el Regimiento. En este lugar se aprende a defender la Patria y se cultivan muchos de los valores que hicieron grande a esta Nación que tenemos que conservar. Por medio de estos talleres este trabajo institucional se fortalece y nos permite brindarles herramientas a muchos jóvenes que tienen ganas de crecer y superarse” destacó Azcué.

Estos espacios de formación vienen a poner en valor “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito y del respeto por las instituciones por eso felicito a los egresados y agradezco a todos los capacitadores por lo realizado” concluyó el Intendente.

Por su parte, Gatto destacó que los jóvenes que participaron de los talleres pudieron realizar pasantías en diferentes áreas municipales, vinculadas directamente con los oficios aprendidos: “Este contacto con el mundo laboral es sin duda uno de los pasos más valiosos en sus caminos de formación”, sumando una capacitación en marketing digital que resulta “una herramienta clave para que quienes desean emprender puedan potenciar sus proyectos, comunicar lo que hacen y transformar su oficio en una oportunidad de desarrollo”.

Estuvieron presentes la Directora de Educación Nélida Amán y el Director de Cultura Daniel Bogado.