Con mano de obra policial, Concordia ya fabrica los uniformes sin costo para sus efectivos y proyecta expandirse a la región

La Policía de Entre Ríos continúa avanzando con un proyecto innovador en la Jefatura Departamental Concordia. A pocos meses de la puesta en funcionamiento de su taller textil policial, los resultados ya comienzan a reflejarse con la confección de uniformes que son entregados sin costo a los efectivos, representando un importante beneficio para la economía de los más de mil policías que prestan servicio en el departamento.

La iniciativa, impulsada por la conducción de la Policía de Entre Ríos junto a la Dirección de Administración y Logística y la Jefatura Departamental Concordia, busca descentralizar la confección de uniformes, una tarea que hasta ahora se realizaba exclusivamente en Paraná.

En diálogo con 7Paginas, el responsable del taller, comisario Jonatan Magallán, destacó que el proyecto ya cumplió su primer gran objetivo y ahora apunta a convertirse en un centro de producción para toda la costa del río Uruguay.

Al respecto, Magallán explicó que la idea comenzó a gestarse a principios de 2026 con el propósito de acercar la provisión de uniformes al personal policial de Concordia, «el proyecto surgió como una iniciativa conjunta entre la Jefatura de Policía de la Provincia, la Dirección de Administración y Logística y la Jefatura Departamental Concordia, buscando brindar una respuesta más rápida al personal en materia de uniformes y equipamiento, ya que hasta ese momento toda la confección se centralizaba en Paraná», señaló.

Tambien trajo a la memoria que para concretarlo fue necesario acondicionar un espacio físico y encontrar personal con conocimientos en confección textil, una tarea que, según reconoció el comisario, representó un verdadero desafío, «actualmente son tres funcionarios policiales quienes trabajan exclusivamente en la confección de los uniformes, pero ellos ya contaban con experiencia previa en el rubro textil y posteriormente realizaron capacitaciones específicas en la sastrería policial de Paraná para perfeccionar sus conocimientos», acoto, sin olvidar de mencionar que tanto la adecuación del edificio como la instalación del equipamiento fueron realizadas íntegramente por personal policial perteneciente a la División de Administración y Logística.

A pocos meses del inicio de las actividades, el balance es más que satisfactorio, «Nos habíamos propuesto que al menos un tercio del personal contara con la nueva campera de invierno y logramos cumplir el objetivo. Tenemos alrededor de mil funcionarios en la Departamental y ya confeccionamos unas 300 camperas en estos primeros meses», destacó Magallán.

El oficial subrayó además uno de los aspectos más valorados por el personal: los uniformes se entregan sin que el policía deba afrontar ningún costo, ya que la inversión es asumida por la Jefatura Departamental y la Provincia.

El crecimiento del taller no se detiene. El objetivo inmediato es continuar confeccionando pantalones y otras prendas del uniforme reglamentario, trabajando durante el invierno en la ropa de verano y viceversa para mantener un stock permanente.

Pero la meta más ambiciosa es convertir a Concordia en un polo de producción textil para abastecer también a las demás departamentales de la costa del río Uruguay.

«Queremos descentralizar definitivamente este trabajo que hoy recae en Paraná. Contamos con siete máquinas industriales de última generación y seguimos buscando personal con conocimientos en confección para ampliar progresivamente la producción», explicó Magallán.

El responsable del taller agradeció el respaldo brindado por el jefe de Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González; la directora de Administración y Logística, comisario general Estela María Jacob; y el jefe de la Departamental Concordia, comisario mayor José María Rosatelli.

Finalmente, destacó que el proyecto ya dejó de ser una iniciativa para convertirse en una realidad, «Hoy podemos decir que la sastrería policial de Concordia es un hecho. Nuestros funcionarios ya están en la calle vistiendo uniformes confeccionados íntegramente en este taller, y eso nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir creciendo», concluyó el comisario Jonatan Magallán.

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