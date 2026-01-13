Con más de un centenar de instituciones adheridas, Concordia inicia nueva etapa de inscripciones del programa “Centros de Familia”

El intendente Francisco Azcué visitó este martes el barrio La Bianca y el Polideportivo Víctor Oppel, dos de los espacios donde se realiza la convocatoria, y destacó: “Este es un programa excelente que pone a la familia como núcleo primordial de desarrollo en el centro de la escena. La respuesta de los vecinos es muy buena, esto no solo le da oportunidades a los chicos, sino que también fortalece a los clubes y a las instituciones de toda la ciudad”.

Por su parte, Federico Palacín, director de Planificación Territorial del Ministerio de Capital Humano, subrayó el éxito del balance 2025 y afirmó que “Concordia fue el primer municipio donde comenzamos esta prueba piloto. En esta etapa renovamos tanto la cantidad de beneficiarios como de centros adheridos, con un proceso de inscripción para 4.000 chicos, por un período de seis meses renovables”.

Cronograma de inscripciones:

Miércoles 14 de enero, de 9 a 18 horas:

Ex NIDO Carretera La Cruz

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario)

Club La Bianca (Eva Perón y Jujuy)

Jueves 15 de enero, de 9 a 18 horas:

Salón vecinal del barrio Victorino Simón (Laprida 2417)

DTC Sedronar (Los Mirlos y Los Ruiseñores, barrio Los Pájaros)

Puerto TEC, Galpón 1 de la Costanera

Segun lo señalado a 7Paginas, el programa está destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, presentando el DNI vigente del menor a inscribir.