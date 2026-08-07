Con múltiples experiencias para ofrecer, Concordia mantiene activos sus atractivos turísticos

Una muestra de esa dinámica será este sábado a las 11 horas, cuando el Castillo San Carlos, uno de los íconos turísticos de la ciudad, sea escenario de una propuesta gastronómica especial que combinará patrimonio, entorno natural y sabores regionales en uno de los paisajes más emblemáticos.

El reconocido chef Maxi Arias, pentacampeón nacional de la Comida al Disco de Arado, cocinará una cazuela de pescado al disco sobre cama de risotto y gremolata de citrus, preparación que luego será compartida con el público presente. La jornada también incluirá espectáculos artísticos, degustaciones de productos regionales y sorteos, consolidando una propuesta pensada para disfrutar en familia y seguir poniendo en valor la identidad gastronómica y turística de la ciudad.

PATRIMONIO, BIENESTAR Y EXPERIENCIAS PARA TODOS

Con una oferta de experiencias que se mantiene activa, Concordia invita a descubrir algunos de sus principales atractivos. Las visitas diarias al Castillo San Carlos, al histórico Naranjal de Pereda, los recorridos por bodegas y viñedos, las experiencias de días de campo y los paisajes naturales de la región forman parte de una propuesta que combina historia, naturaleza y cultura.

Los complejos termales continúan siendo uno de los grandes motores del destino y una de las opciones más elegidas por quienes buscan descanso, bienestar y recreación.

La ciudad también ofrece circuitos guiados por su patrimonio arquitectónico, formando parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau, además de los temáticos, como el Circuito Ferroviario, el Circuito Huellas del Éxodo Oriental, y otras propuestas que permiten conocer la identidad y el patrimonio histórico local desde distintas miradas.

PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL DESTINO

Mientras sostiene una agenda turística activa, la Capital Nacional del Citrus también fortalece el trabajo de prevención y monitoreo frente al fenómeno de El Niño. En ese marco, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encabezado por el intendente Francisco Azcué e integrado por representantes de las distintas áreas de la Municipalidad y de diversas instituciones de la ciudad, desarrolla un trabajo articulado de seguimiento, coordinación y planificación, con el objetivo de anticipar escenarios y llevar adelante las acciones preventivas necesarias de manera responsable.