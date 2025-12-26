Con pasantías en el complejo hidroeléctrico, Salto Grande potenció la formación técnica profesional durante 2025

La iniciativa, según se dijo a 7Paginas, se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, permitiendo que alumnos de instituciones educativas técnicas accedieran a entornos reales de trabajo vinculados a una de las obras energéticas más importantes del país.

Durante el año participaron estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Pablo Stampa” de Chajarí, la EET N°1 “Brigadier General Pascual Echagüe” de Concordia, la EET N°57 “Fray Luis Beltrán” de Federación y la Secundaria Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAL–UNER).

El presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, embajador Alejandro Daneri, destacó que “esta iniciativa hace a nuestro compromiso con la educación técnica; cada grupo de estudiantes pudo acercarse a procesos reales de trabajo y a tecnologías que forman parte del funcionamiento cotidiano de Salto Grande”. En ese sentido, subrayó que acompañar la formación de los futuros profesionales entrerrianos “es también fortalecer la capacidad productiva de la región y de la provincia”.

A través de convenios específicos entre la Delegación Argentina y las instituciones educativas, los estudiantes accedieron a experiencias de aprendizaje directo en áreas vinculadas a la generación y transmisión de energía, ingeniería y planeamiento, mantenimiento, gestión de recursos y soporte informático del complejo hidroeléctrico.

Por su parte, el vicepresidente de la Delegación Argentina, Pedro Galimberti, resaltó que los alumnos “tuvieron la oportunidad de aprender en un entorno técnico de alta complejidad, integrándose a equipos de trabajo y conociendo de primera mano cómo se opera una de las obras energéticas más importantes del país”. Además, valoró el entusiasmo con el que participaron y reafirmó la decisión de continuar impulsando este tipo de acciones que generan nuevas oportunidades para los jóvenes entrerrianos.

Desde el ámbito educativo, la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Natalia Sendra, remarcó que las prácticas profesionalizantes permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y favorecen un aprendizaje significativo. Asimismo, señaló que la articulación entre teoría y práctica resulta esencial en la formación técnica, ya que los alumnos incorporan habilidades y competencias que serán fundamentales para su desarrollo profesional y su inserción en el mundo laboral.

Las pasantías brindaron a los estudiantes la posibilidad de trabajar con tecnologías actuales, conocer procesos críticos de la operación del sistema hidroeléctrico y desarrollar competencias profesionales clave para su futuro desempeño.

Detalles del programa

En distintas instancias del año, y luego de recibir la correspondiente ropa de trabajo, elementos de protección personal e inducciones impartidas por el área de Seguridad Industrial y Recursos Humanos, se conformaron tres grupos de estudiantes que realizaron prácticas por un período de dos meses.

El primero estuvo integrado por 17 alumnos de la especialidad Técnico Mecánico Electricista de la EET N°1 de Chajarí, quienes se desempeñaron en las gerencias de Generación, Transmisión e Ingeniería y Planeamiento.

El segundo grupo estuvo conformado por 15 estudiantes del 7° año de las orientaciones Técnico Mecánico Eléctrico y Maestro Mayor de Obras de la EET N°1 de Concordia, junto a dos alumnos de la Tecnicatura en Programación de la FCAL–UNER, quienes realizaron tareas en el área de Informática y Comunicaciones.

El tercer grupo incluyó a 17 estudiantes de la especialidad Técnico Mecánico Electricista de la EET N°57 de Federación, que desarrollaron actividades formativas en sectores vinculados a la gestión de recursos, auscultación civil, mantenimiento mecánico y eléctrico, líneas, subestaciones y laboratorio de análisis de aceite.

Al finalizar las pasantías, los estudiantes destacaron la experiencia adquirida, su aporte para el futuro laboral y el buen clima de trabajo, agradeciendo la oportunidad y el acompañamiento brindado por los equipos técnicos del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.