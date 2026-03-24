Con prestigio internacional: Concordia implementará clases gratuitas de boxeo para referentes barriales

La propuesta está destinada a referentes barriales, boxeadores, segundos, profesores y estudiantes de Educación Física, quienes al finalizar recibirán el correspondiente diploma de asistencia. Las capacitaciones se desarrollarán los días miércoles e incluirán contenidos vinculados a técnica del boxeo, nutrición, psicología aplicada al deporte, preparación física, arbitraje, funciones de mesa de control, el nuevo reglamento de la Federación Argentina de Box y formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

Desde el área informaron que la inscripción es libre y gratuita, y ya se encuentra abierta en la sede de la Subsecretaría de Deportes, ubicada en la intersección de Corrientes y San Juan, en el horario de 8 a 12.

Lanzamiento con referente internacional

Como parte del inicio de estas actividades, el miércoles 25 de marzo a las 19 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, se realizará una presentación a cargo de Maury Ramos Camejo, profesional cubano radicado en Estados Unidos y creador del sistema Playboxing.

Durante esta primera clase, se abordarán ejes como el manejo técnico seguro en edades tempranas, el desarrollo de bases coordinativas y cognitivas, y la progresión hacia el alto rendimiento deportivo.

El cronograma continuará el jueves 26 de marzo con una clase teórica en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de 13 a 15 horas, seguida de una instancia práctica en la Clínica del Deportista de 15 a 17. En tanto, el viernes 27 se repetirá la modalidad con clase teórica en UTN y práctica en el Gimnasio Municipal.

Trayectoria destacada

Ramos Camejo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con experiencia como entrenador en Cuba, España y Estados Unidos. Además, es fundador de KMJ Playboxing Inc. y pionero en la incorporación del boxeo como herramienta pedagógica en el sistema educativo de Miami-Dade.

Tras estas capacitaciones iniciales, la Subsecretaría de Deportes confirmó que se dará continuidad al programa con clases semanales todos los miércoles, en lugar y horario que serán informados próximamente, completando así los contenidos abordados en esta primera etapa.