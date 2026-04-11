Con propuestas para toda la familia, llega la “Expo Pascuas 2026” a Concordia

El evento se desarrollará este sábado 11 de abril, de 15:00 a 00:00 horas, y el domingo 12 de abril, de 15:00 a 22:00 horas, en el predio Viñedo Moulins (ex Estación Norte).

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer stands de artesanos y emprendedores locales, además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica a través de food trucks. La propuesta se completa con actividades recreativas y espectáculos artísticos para todas las edades.

Grilla de espectáculos

El sábado contará con la participación de academias e instituciones como Center Dance, Ballet Alma Fuerte, Almita Criolla, Danza y Pasión, además de presentaciones como el espectáculo “Impacto”, Ballet Flor Nacional, Semillas del Ceibo, la escuelita Bailemos, el Ballet Folclórico Municipal “Renovando Sueños” y Ballet El Ceibo. La jornada cerrará con shows musicales en vivo de Cumbia Parrandera, Ruidos Molestos y Estilo C.

En tanto, el domingo se presentarán artistas como Tati Merele y Alejandro Guichón, junto a academias de danza como Danza y Pasión, Shaking Dance, Orange Jazz y Center Dance. El cierre musical estará a cargo de la banda Deja Vu.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que la Expo Pascuas forma parte de una agenda de eventos que busca fomentar el encuentro comunitario y potenciar el trabajo de emprendedores y artistas locales, ofreciendo un espacio de recreación y disfrute para toda la familia.