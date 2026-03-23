Con solo 9 años, un niño de Concordia fue fichado por River en AFA

Se trata de un caso que genera asombro en el ambiente deportivo, no solo por la corta edad del jugador, sino también por las condiciones en las que se concretó su incorporación, considerada poco habitual para esta etapa formativa.

Un sueño que empieza a hacerse realidad

La historia de Santino comenzó como la de tantos chicos: entre juegos, entrenamientos y sueños de fútbol. Con el tiempo, su talento —especialmente bajo los tres palos— comenzó a destacarse, mostrando condiciones que llamaron la atención de uno de los clubes más importantes del país.

Arquero de naturaleza, pero con una particularidad llamativa: ya ha convertido goles de tiro libre, algo poco común para su puesto.

De Concordia a River

Santino dio sus primeros pasos en el club Real Concordia, donde comenzó a formarse y a desarrollar sus habilidades. Desde allí, su crecimiento fue tan acelerado que logró captar el interés de River, que avanzó con su fichaje en AFA.

Según trascendió, el club se hará cargo de los gastos vinculados a su desarrollo, incluyendo el acompañamiento familiar, un dato que refleja la apuesta a futuro por el joven concordiense.

Acompañamiento clave

Detrás de este logro también hay un fuerte respaldo familiar y educativo. Desde su entorno destacaron el acompañamiento de la Escuela N° 42 General Belgrano, institución que supo comprender y apoyar su camino deportivo.

Asimismo, resaltaron el trabajo de su entrenador de arqueros, “Chocolate” López, quien fue clave en su formación, aportando enseñanzas, motivación y acompañamiento en un puesto tan exigente como el de arquero.

Un caso que sorprende

El fichaje de Santino Bordón con tan solo 9 años aparece como un hecho poco frecuente, incluso dentro de las estructuras formativas del fútbol argentino, lo que marca la dimensión del talento que ha demostrado.

Para su familia, este paso representa no solo un logro deportivo, sino también el fruto del esfuerzo, la constancia y la pasión de un niño que, desde muy pequeño, decidió perseguir su sueño.

Por Lolo Alanis

Redaccion de 7Paginas